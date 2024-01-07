Chelsea vs Preston North End, The Blues Andalkan Armando Broja di Lini Depan

LONDON - Jelang menghadapi Preston North End di babak ketiga Piala FA 2023-2024, pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino mengandalkan Armando Broja di lini depan timnya. Ia yakin Broja bisa diandalkan lantaran dinilai memiliki potensi dan kualitas luar biasa.

Ya, Chelsea akan menghadapi Preston North End di putaran ketiga Piala FA 2023-2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge, Minggu (7/1/2024) pukul 00.30 WIB.

Menjelang laga nanti, Chelsea memiliki performa lebih bagus dibandingkan Preston North End. Tim asal London, Inggris itu meraih empat kemenangan dan satu kekalahan di lima laga terakhir semua kompetisi.

Sementara Preston North End yang bermain di kasta kedua Liga Inggris atau Championship 2023/2024 sedang dalam performa buruk. Dalam lima laga terakhir, Preston North End hanya mampu mendapatkan satu kemenangan serta menelan empat kekalahan.

Kendati demikian, Chelsea tidaka akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Preston North End. Sebab, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Benoit Badiashile dan Ramoe Lavia sedang menjalani proses pemulihan. Sedangkan Nicolas Jackson bergabung dengan Timnas Senegal untuk Piala Afrika.

Mauricio Pochettino pun memilih Armando Broja untuk menjadi andalan Chelsea di lini depan saat menghadapi Preston North End. Kemudian, ia juga akan menurunkan Christopher Nkunku dari bangku cadangan.