Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea vs Preston North End, The Blues Andalkan Armando Broja di Lini Depan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |00:09 WIB
Chelsea vs Preston North End, <i>The Blues</i> Andalkan Armando Broja di Lini Depan
Pemain Chelsea, Armando Broja. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Jelang menghadapi Preston North End di babak ketiga Piala FA 2023-2024, pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino mengandalkan Armando Broja di lini depan timnya. Ia yakin Broja bisa diandalkan lantaran dinilai memiliki potensi dan kualitas luar biasa.

Ya, Chelsea akan menghadapi Preston North End di putaran ketiga Piala FA 2023-2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge, Minggu (7/1/2024) pukul 00.30 WIB.

Menjelang laga nanti, Chelsea memiliki performa lebih bagus dibandingkan Preston North End. Tim asal London, Inggris itu meraih empat kemenangan dan satu kekalahan di lima laga terakhir semua kompetisi.

Sementara Preston North End yang bermain di kasta kedua Liga Inggris atau Championship 2023/2024 sedang dalam performa buruk. Dalam lima laga terakhir, Preston North End hanya mampu mendapatkan satu kemenangan serta menelan empat kekalahan.

Armando Broja

Kendati demikian, Chelsea tidaka akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Preston North End. Sebab, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Benoit Badiashile dan Ramoe Lavia sedang menjalani proses pemulihan. Sedangkan Nicolas Jackson bergabung dengan Timnas Senegal untuk Piala Afrika.

Mauricio Pochettino pun memilih Armando Broja untuk menjadi andalan Chelsea di lini depan saat menghadapi Preston North End. Kemudian, ia juga akan menurunkan Christopher Nkunku dari bangku cadangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633811/diva-zahra-absen-dari-sesi-practice-dan-shakedown-putaran-5-kejurnas-sprint-rally-demi-kuliah-nrx.webp
Diva Zahra Absen dari Sesi Practice dan Shakedown Putaran 5 Kejurnas Sprint Rally Demi Kuliah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement