HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:12 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Live di RCTI!
Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 layak untuk disimak (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT jadwal siaran langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Semua laga itu akan disiarkan live di RCTI!

Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023. Di sana, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Jepang!

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Pada laga pertama, Indonesia akan menghadapi Irak pada 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar. Ini menjadi ajang balas dendam usai dibantai 1-5 pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, November silam.

Lalu, di laga kedua, Indonesia menantang Vietnam pada 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Bagi Shin, ini merupakan kesempatan meraih kemenangan pertama atas The Golden Stars di semua kompetisi.

Di laga terakhir, Indonesia baru bertemu lawan yang sangat kuat yakni Jepang. Duel akbar itu akan digelar di Stadion Al Thumama, Doha, pada 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Sejauh ini, Indonesia menorehkan dua kekalahan dari dua laga uji coba melawan Timnas Libya. Skuad Garuda tumbang 0-4 di laga pertama pada 2 Januari 2024 dan kalah 1-2 pada pertandingan kedua yang digelar 5 Januari 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
