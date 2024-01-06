Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Berkelas Elkan Baggott Mengejar Striker Timnas Libya dari Belakang demi Menjaga Pertahanan Belakang Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:58 WIB
Momen Berkelas Elkan Baggott Mengejar Striker Timnas Libya dari Belakang demi Menjaga Pertahanan Belakang Timnas Indonesia
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

MOMEN berkelas saat Elkan Baggott mengejar striker Timnas Libya dari belakang demi menjaga pertahanan Timnas Indonesia menarik banyak perhatian. Seperti diketahui, Timnas Indonesia kembali menjalani laga uji coba menghadapi Libya sebagai persiapan jelang Piala Asia 2023.

Sayang, pada pertandingan yang digelar di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Jumat 5 Januari 2024 itu, anak asuh Shin Tae-yong kembali tumbang. Kali ini, mereka kalah dengan skor 1-2

Elkan Baggott. Foto: Youtube

Skuad Garuda sejatinya unggul lebih dulu melalui gol Yakob Sayuri. Berawal dari tusukan yang diakhiri dengan umpan cut back oleh Ivar Jenner, Yakob yang datang dari belakang berhasil melepaskan sebuah tendangan keras yang tidak dapat diantisipasi penjaga gawang Libya.

Namun sayang seribu sayang, Libya segera membalas gol pemain PSM Makassar tersebut dengan lewat aksi Osama El Sharimi. Tidak hanya itu, beberapa menit berselang, Libya bahkan berhasil menggandakan keunggulan melalui aksi Ahmed Ekrawa yang memanfaatkan blunder dari Rizky Ridho.

Kendati kembali menelan kekalahan, ada progress positif yang ditunjukkan oleh anak asuh Shin Tae-yong. Terlihat, permainan Timnas Indonesia yang jauh lebih taktis dan tenang saat menghadapi lawan.

Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott yang di laga sebelumnya tidak bermain juga menunjukkan aksi yang luar biasa. Sepanjang pertandingan, pemain Ipswich Town berusia 21 tahun itu banyak membuat lini pertahanan Indonesia menjadi aman.

Salah satu momen yang paling berkelas terjadi pada babak kedua. Saat itu, Libya melakukan sebuah serangan balik yang cepat dengan memanfaatkan celah di antara lini pertahanan Indonesia.

