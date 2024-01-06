Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Libya Disebut Layak Tempati Peringkat 70-80 Dunia Setelah 2 Kali Tumbangkan Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:37 WIB
Timnas Libya Disebut Layak Tempati Peringkat 70-80 Dunia Setelah 2 Kali Tumbangkan Timnas Indonesia
Timnas Libya cocok tempati peringkat 70-80 dunia usai mengalahkan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Libya disebut layak tempati peringkat 70-80 dunia setelah dua kali tumbangkan Timnas Indonesia. Pendapat itu dikemukakan masyarakat Malaysia saat merespons hasil uji coba semalam.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya jilid II itu berlangsung di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, Jumat 5 Januari 2024 malam WIB. Tim Merah Putih unggul lebih dulu lewat gol Yakob Sayuri (6’), tapi Libya mampu membalikkan skor lewat Osama Al Shremi (9’), dan Ahmed Ekrawa (20’).

Dimas Drajad berusaha melepaskan diri pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Itu merupakan laga uji coba kedua yang dilakoni Indonesia melawan Libya. Di laga pertama, anak asuh Shin Tae-yong takluk dengan skor telak 0-4 pada 2 Januari 2024 malam WIB.

Masyarakat Malaysia tampak takjub dengan aksi Libya. Usai laga semalam, mereka mengomentari aksi tim yang tergabung di Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) itu.

Pencinta sepakbola Negeri Jiran menilai Libya bisa menempati peringkat tinggi di ranking FIFA, andai saja berada di bawah naungan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Ahmed Ekrawa dan kawan-kawan diprediksi bisa menempati peringkat 70-80.

Indonesia memegang kendali secara keseluruhan, namun masih belum mampu menundukkan Libya,” tulis akun Tiktok @fxqnxa.

Jika Libya berada di peringkat terbawah AFC, maka Libya dipastikan berada di peringkat 70-80 teratas. Pemain-pemain yang cepat + terampil. Nasib mereka yang berada di bawah CAF (Afrika),” lanjutnya.

