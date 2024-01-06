Masyarakat Malaysia Takjub Lihat Kualitas Lawan Timnas Indonesia: Jika Main di Asia, Libya Mungkin Peringkat 70-80 Dunia!

MASYARAKAT Malaysia takjub lihat kualitas lawan Timnas Indonesia pada laga uji coba di Turki, yakni Timnas Libya. Menurut mereka, jika main di Asia, Timnas Libya kemungkinan bisa menempati posisi tinggi di ranking FIFA.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melakoni dua laga uji coba di tengah pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023. Dua laga itu melawan Timnas Libya.

Hasilnya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- harus menelan kekalahan di dua laga tersebut. Pada pertemuan pertama yang tersaji Selasa 2 Januari 2024, Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4.

Lalu, dalam laga semalam, Timnas Indonesia harus kalah lagi dengan skor tipis 1-2. Bermain di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia sebenarnya bisa unggul cepat lebih dahulu lewat aks Yakob Sayuri pada menit ke-7.

Sayangnya, Libya berhasil comeback setelah itu. Mereka mencetak dua gol lewat gol Mukhtar Al Shremi (10') dan Ahmed Ekrawa (20').

Masyarakat Malaysia pun tampak takjub dengan aksi Timnas Libya. Usai laga Timnas Indonesia vs Libya jilid 2, mereka mengomentari aksi tim yang tergabung di Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) itu.

Masyarakat Malaysia bahkan menilai Libya bisa menempati peringkat tinggi di ranking FIFA, andai saja berada di bawah naungan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Libya diprediksi bisa menempati peringkat 70-80. Libya sendiri diketahui kini menempati urutan ke-120 di ranking FIFA.

“Indonesia memegang kendali secara keseluruhan, namun masih belum mampu menundukkan Libya,” tulis akun Tiktok @fxqnxa.

“Jika Libya berada di peringkat terbawah AFC, maka Libya dipastikan berada di peringkat 70-80 teratas. Pemain-pemain yang cepat + terampil. Nasib mereka yang berada di bawah CAF (Afrika),” lanjutnya.