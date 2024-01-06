Justin Hubner Kesal Gagal Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Libya meski Sudah Tak Terkawal

JUSTIN Hubner kesal gagal cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Libya, meski sudah tak terkawal. Reaksi kejengkelan ini turut diluapkan Justin Hubner lewat unggahannya di Instagram.

Ya, Justin Hubner dipercaya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk bermain sejak awal dalam laga jilid 2 melawan Timnas Libya. Pertandingan itu digelar di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB.

Justin Hubner pun tampil cukup apik dalam menjaga lini pertahanan hingga membantu lini serang Timnas Indonesia. Bahkan, bek Wolverhampton Wanderers itu nyaris saja mencetak gol perdananya untuk Timnas Indonesia.

Di akun Instagram pribadinya @justinhubner5, Justin Hubner mengunggah ulang video momen kala mendapat peluang emas untuk mencetak gol di laga jilid 2 kontra Libya. Tepatnya pada menit ke-87, Justin Hubner mendapat umpan ciamik.

Hubner yang tak terkawal oleh para pemain Libya pun kemudian bisa berhadapan satu lawan satu dengan kiper Libya. Sayangnya, sepakan Hubner masih bisa diantisipasi oleh kiper Libya.

Alhasil, gol pun gagal tercipta. Padahal, andai Justin Hubner bisa mencetak gol, Timnas Indonesia bisa saja terhindar dari kekalahan. Sebab, Timnas Indonesia tengah tertinggal tipis kala itu dengan skor 1-2.