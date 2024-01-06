Reaksi Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari Libya, Tetap Puas dengan Performa Ivar Jenner Cs

ANTALYA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bereaksi usai anak asuhnya kalah 1-2 dari Libya dalam laga uji coba. Dia mengaku tetap puas dengan performa Ivar Jenner cs, meski gagal menang kembali.

Shin Tae-yong mengapresiasi penampilan Timnas Indonesia yang dinilainya sudah bekerja keras. Secara statistik, Timnas Indonesia memang tampil cukup dominan pada laga ini dengan melepaskan 11 kali percobaan, berbanding 8 yang dilepaskan oleh Libya.

Namun, dari 11 peluang Timnas Indonesia itu, Rafael Struick cs hanya bisa melepas 2 shots on target, dan 5 shots off target. Dari segi penguasaan bola, Timnas Indonesia juga lebih unggul dengan 56 persen, berbanding 44 persen milik Libya.

Kemudian dari umpan, Timnas Indonesia telah mencatatkan 396/479 berbanding 305/390 milik Libya. Timnas Indonesia juga unggul dalam akurasi umpan yakni 82 persen, berbanding 78 persen milik Libya.

Tim asuhan Shin Tae-yong pun berhasil membuka keunggulan lebih dulu via gol Yakob Sayuri pada menit ke-7 usai menerima assist dari Ivar Jenner. Namun, Libya comeback lewat gol Mukhtar Al Shremi (10') dan Ahmed Ekrawa (20').

"Di luar skor, saya ya lumayan puas atas performa pertandingan pemain hari ini," jelas Shin Tae-yong pascalaga Timnas Indonesia vs Libya jilid II di Antalya, dikutip dari video yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/1/2024).

"Memang antisipasi pertandingan melawan Irak, dan saya menggunakan formasinya, dan pada bekerja keras semuanya," tambahnya.