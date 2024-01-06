Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mesut Ozil Kritik Tajam Chelsea yang Terpuruk Usai Ditinggal Antonio Rudiger: Mereka Kehilangan Mentalitasnya Tiap Hari!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:04 WIB
Mesut Ozil Kritik Tajam Chelsea yang Terpuruk Usai Ditinggal Antonio Rudiger: Mereka Kehilangan Mentalitasnya Tiap Hari!
Mesut Ozil soroti Chelsea yang sedang terpuruk. (Foto: Instagram/@m10_official)
A
A
A

MANTAN bintang Arsenal dan Real Madrid, Mesut Ozil, lempar kritik tajam ke Chelsea yang terpuruk usai ditinggal Antonio Rudiger. Dia menilai Chelsea kini makin kehilangan mentalitasnya setiap hari setelah tidak diperkuat Rudiger.

Ya, Rudiger memutuskan angkat kaki dari Chelsea pada musim panas 2022. Dia hijrah ke Real Madrid usai lima musim membela Chelsea.

Antonio Rudiger

Di Madrid, Rudiger menandatangani kontrak lewat skema bebas transfer. Kini, dia pun telah meningkatkan reputasinya di Spanyol.

Rudiger telah memainkan 24 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2023-2024 ini, setelah mencatatkan 53 penampilan pada musim lalu bersama Real Madrid. Terbaru, Rudiger mencetak satu-satunya gol saat Real Madrid mengalahkan Real Mallorca 1-0.

Aksi ciamik Rudiger pun kerap banjir pujian. Salah satunya datang dari sang pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Dia (Rudiger) memanfaatkan cedera orang lain. Dia tampil di level yang sangat tinggi, dengan kontinuitas. Dia selalu siap dalam duel. Dia adalah jaminan yang kami miliki. Dia melakukan yang terbaik," kata Ancelotti, mengutip dari Sportbible, dikutip Sabtu (6/1/2024).

Tak lama setelah itu, Mesut Ozil bereaksi terhadap klaim Ancelotti yang memuji Rudiger. Eks pemain Arsenal itu menyebut Rudiger sebagai bek terbaik dunia.

“Toni Rudiger adalah bek terbaik dunia saat ini,” cuit Ozil.

"Musim yang luar biasa bagi mantan klub saya, Real Madrid,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633661/indonesia-masters-2025-semangat-juara-kembali-menyala-dnx.webp
Indonesia Masters 2025: Semangat Juara Kembali Menyala
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/rian_ardiantorahmat_hidayat.jpg
Duel Ketat, Rian/Rahmat Takluk dari Rankireddy/Shetty di Denmark Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement