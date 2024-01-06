Mesut Ozil Kritik Tajam Chelsea yang Terpuruk Usai Ditinggal Antonio Rudiger: Mereka Kehilangan Mentalitasnya Tiap Hari!

MANTAN bintang Arsenal dan Real Madrid, Mesut Ozil, lempar kritik tajam ke Chelsea yang terpuruk usai ditinggal Antonio Rudiger. Dia menilai Chelsea kini makin kehilangan mentalitasnya setiap hari setelah tidak diperkuat Rudiger.

Ya, Rudiger memutuskan angkat kaki dari Chelsea pada musim panas 2022. Dia hijrah ke Real Madrid usai lima musim membela Chelsea.

Di Madrid, Rudiger menandatangani kontrak lewat skema bebas transfer. Kini, dia pun telah meningkatkan reputasinya di Spanyol.

Rudiger telah memainkan 24 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2023-2024 ini, setelah mencatatkan 53 penampilan pada musim lalu bersama Real Madrid. Terbaru, Rudiger mencetak satu-satunya gol saat Real Madrid mengalahkan Real Mallorca 1-0.

Aksi ciamik Rudiger pun kerap banjir pujian. Salah satunya datang dari sang pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Dia (Rudiger) memanfaatkan cedera orang lain. Dia tampil di level yang sangat tinggi, dengan kontinuitas. Dia selalu siap dalam duel. Dia adalah jaminan yang kami miliki. Dia melakukan yang terbaik," kata Ancelotti, mengutip dari Sportbible, dikutip Sabtu (6/1/2024).

Tak lama setelah itu, Mesut Ozil bereaksi terhadap klaim Ancelotti yang memuji Rudiger. Eks pemain Arsenal itu menyebut Rudiger sebagai bek terbaik dunia.

“Toni Rudiger adalah bek terbaik dunia saat ini,” cuit Ozil.

"Musim yang luar biasa bagi mantan klub saya, Real Madrid,” lanjutnya.