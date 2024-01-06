Penyebab Massimiliano Allegri Berhasrat Bawa Juventus Tampil di Liga Champions 2024-2025

PELATIH Juventus Massimiliano Allegri menyatakan penasaran dengan sensasi format baru Liga Champions 2024-2025. Namun, paling terpenting Bianconeri -julukan Juventus- dapat lolos ke ajang itu lebih dahulu.

Sebagaimana diketahui, UEFA menambah jumlah peserta Liga Champions 2024-2025 menjadi 36 dari yang awalnya 32 tim. Fase grup pun bakal dihapus, nantinya sistem baru yang menggunakan klasemen besar berisi seluruh tim peserta yang disebut League Phase.

(Allegri ingin bawa Juventus lolos ke Liga Champions 2024-2025. (Foto: REUTERS)

Nantinya, setiap tim akan memainkan delapan pertandingan di League Phase yakni empat kandang dan empat tandang. Sebanyak delaapn tim teratas di League Phase akan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, tim peringkat 9-24 akan tampil di babak playoff untuk memperebutkan delapan tiket tersisa ke 16 besar.

Karena itu, Massimiliano Allegri mengatakan format baru akan memberikan warna yang berbeda dalam Liga Champions. Format itu akan membuat persaingan perebutan gelar juara akan semakin ketat.

"Ini sesuatu yang baru dengan formatnya, ini akan menjadi pengalaman baru," kata Massimiliano Allegri mengutip dari Tuttomercato.

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan peluang Juventus tampil dalam ajang itu memang masih terbuka lebar. Jadi, timnya harus tetap menjaga asa tersebut sampai akhir musim.