HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Gol Yakob Sayuri Dibalas Osama Buat Skor Jadi 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:14 WIB
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Gol Yakob Sayuri Dibalas Osama Buat Skor Jadi 1-1
Pemain Timnas Indonesia, Yakob Sayuri. (Foto: PSSI)
ANTALYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sementara ditahan 1-1 atas Libya di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2023) malam WIB.  Garuda sempat unggul lebih dulu oleh Yakob Sayuri di menit ketujuh, namun dengan cepat Libya membalas di menit kesembilan.

Yakob berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan cantik dari Ivar Jenner. Jenner sukses memanfaatkan pertahanan Libya yang sudah tertarik terlalu dalam.

Sayangnya dua menit setelahnya Osama Elsharimi membobol gawang Timnas Indonesia. Skor pun menjadi 1-1.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2:

Timnas Indonesia XI (3-4-1-2): Ernando Ari; Elkan Baggott, Justin Hubner, Rizky Ridho; Yakob Sayuri, Jordi Amat, Ivar Jenner, Pratama Arhan; Marselino Ferdinan; Witan Sulaeman, Rafael Struick.

