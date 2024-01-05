Kisah Abdul Kadir, Satu-satunya Pesepakbola Indonesia yang Tembus 20 Besar Pencetak Gol Terbanyak di Level Internasional

KISAH Abdul Kadir, satu-satunya pesepakbola Indonesia yang tembus 20 besar pencetak gol terbanyak di level internasional akan diulas Okezone. Di era 1970-an, Abdul Kadir merupakan pemain langganan Timnas Indonesia.

Biasa bermain sebagai winger, ia bahu-membahu bersama Soetjipto Soentoro, Max Timisiela, Iswadi Idris dan Jacob Sihasale menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Sepanjang kiprahnya di level tim nasional, Abdul Kadir membantu Timnas Indonesia juara Merdeka Tournament 1969, King’s Cup (1968), Pesta Sukan Cup (1972) dan Jakarta Anniversary Tournament (1972).

(Abdul Kadir (kanan) saat memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: FIFA.com)

Dalam perjalanannya meraih trofi di atas, Abdul Kadir tercatat mengemas 70 gol dari 111 pertandingan! Koleksi 70 gol membuat Abdul Kadir menduduki posisi 20 besar pencetak gol terbanyak di level internasional atau negara.

Abdul Kadir mengungguli nama-nama besar seperti Luis Suarez yang hanya mengoleksi 68 gol bersama Timnas Uruguay, Didier Drogba (Pantai Gading – 65 Gol), Harry Kane (Inggris - 62 Gol), Zlatan Ibrahimovic (Swedia – 62 Gol) hingga Samuel Eto’o (Kamerun – 59 Gol).

Ia hanya kalah dari nama-nama beken seperti Cristiano Ronaldo yang mengemas 128 gol bersama Portugal, Ali Daei (Iran – 108 Gol), Lionel Messi (Argentina – 106 Gol), Sunil Chhetri (India – 93 Gol) dan lain-lain.

Satu lagi, Abdul Kadir yang pernah membawa PSMS Medan dan Persebaya Surabaya juara Liga Liga Indonesia era perserikatan juga mencatatkan rekor lain yang tak bisa dicetak pesepakbola lain.