Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Abdul Kadir, Satu-satunya Pesepakbola Indonesia yang Tembus 20 Besar Pencetak Gol Terbanyak di Level Internasional

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:35 WIB
Kisah Abdul Kadir, Satu-satunya Pesepakbola Indonesia yang Tembus 20 Besar Pencetak Gol Terbanyak di Level Internasional
Abdul Kadir (kanan) saat memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Laman resmi FIFA)
A
A
A

KISAH Abdul Kadir, satu-satunya pesepakbola Indonesia yang tembus 20 besar pencetak gol terbanyak di level internasional akan diulas Okezone. Di era 1970-an, Abdul Kadir merupakan pemain langganan Timnas Indonesia.

Biasa bermain sebagai winger, ia bahu-membahu bersama Soetjipto Soentoro, Max Timisiela, Iswadi Idris dan Jacob Sihasale menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Sepanjang kiprahnya di level tim nasional, Abdul Kadir membantu Timnas Indonesia juara Merdeka Tournament 1969, King’s Cup (1968), Pesta Sukan Cup (1972) dan Jakarta Anniversary Tournament (1972).

Abdul Kadir

(Abdul Kadir (kanan) saat memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: FIFA.com)

Dalam perjalanannya meraih trofi di atas, Abdul Kadir tercatat mengemas 70 gol dari 111 pertandingan! Koleksi 70 gol membuat Abdul Kadir menduduki posisi 20 besar pencetak gol terbanyak di level internasional atau negara.

Abdul Kadir mengungguli nama-nama besar seperti Luis Suarez yang hanya mengoleksi 68 gol bersama Timnas Uruguay, Didier Drogba (Pantai Gading – 65 Gol), Harry Kane (Inggris - 62 Gol), Zlatan Ibrahimovic (Swedia – 62 Gol) hingga Samuel Eto’o (Kamerun – 59 Gol).

Ia hanya kalah dari nama-nama beken seperti Cristiano Ronaldo yang mengemas 128 gol bersama Portugal, Ali Daei (Iran – 108 Gol), Lionel Messi (Argentina – 106 Gol), Sunil Chhetri (India – 93 Gol) dan lain-lain.

Satu lagi, Abdul Kadir yang pernah membawa PSMS Medan dan Persebaya Surabaya juara Liga Liga Indonesia  era perserikatan juga mencatatkan rekor lain yang tak bisa dicetak pesepakbola lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSSI FIFA Timnas Abdul Kadir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177376/jordi_cruyff_bisa_menjadi_pelatih_caretaker_timnas_indonesia_pada_november_2025_jordicruyff-uGVy_large.jpg
Tak Dipecat, Jordi Cruyff Mainkan Formasi Apa jika Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177374/berikut_lima_pelatih_dengan_masa_jabatan_tersingkat_di_timnas_indonesia-DTPx_large.jpg
5 Pelatih dengan Masa Jabatan Tersingkat di Timnas Indonesia, Nomor 1 Bukan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177363/patrick_kluivert-Ii9k_large.jpg
Usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Langsung Tutup Kolom Komentar di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177358/jesus_casas-3FC2_large.jpg
5 Tim yang Pernah Dilatih Jesus Casas, Nomor 1 Tim Penghancur Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633411/perjalanan-singkat-patrick-kluivert-bersama-timnas-indonesia-yang-berujung-kecewa-vsg.webp
Seumur Jagung Patrick Kluivert Bersama Timnas Indonesia Berujung Kecewa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/gelandang_ac_milan_adrien_rabiot_foto_football.jpg
Rabiot Cedera Serius, AC Milan Krisis Gelandang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement