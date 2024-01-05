Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Libya Malam Ini: Melesat Tajam?

Timnas Indonesia naik ke peringkat 145 dunia jika menang atas Libya malam ini. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Libya malam ini, Jumat (5/1/2024) pukul 20.00 WIB akan diulas Okezone. Setelah kalah 4-0 dari lawan yang sama pada pertemuan pertama Selasa 2 Januari 2024 malam WIB, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menargetkan kemenangan di laga nanti malam.

Ia berupaya mengantarkan Timnas Indonesia meraih kemenangan meski sadar butuh usaha ekstra. “Tapi untuk pertandingan besok (hari ini) akan fokus ke organisasi dan mungkin akan berusaha untuk menang (lawan Libya),” kata Shin Tae-yong.

(Shin Tae-yong berambisi bawa Timnas Indonesia menang atas Libya malam ini. (Foto: PSSI)

Untuk laga nanti malam tercatat sebagai laga tier 1. Dengan begitu, laga ini juga memengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia.

Jika menang atas Libya yang kini menduduki peringkat 120 dunia, Timnas Indonesia akan meraup tambahan 2,39 poin di ranking FIFA. Hasil itu sudah cukup meningkatkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 146 ke 145 dunia, menggeser Bostwana.

Sementara jika imbang atau kalah, takkan menurunkan posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA, yang mana masih tertahan di peringkat 146 dunia. Kelar laga melawan Libya, Timnas Indonesia langsung terbang ke Qatar sebagai persiapan akhir sebelum Piala Asia 2023.

Tiga hari setelah tiba di Qatar, Timnas Indonesia akan menantang tim peringkat 21 dunia, Iran, dalam laga uji coba pamungkas sebelum Piala Asia 2023. Laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi Shin Tae-yong mencoba komposisi pemain dan strategi yang pas.