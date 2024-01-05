Kompak dengan Pemain Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Serukan Stop Bandingkan Pemain Lokal dengan Keturunan

ANTALYA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan aksi kompak dengan seluruh pemainnya di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Dia menyuarakan stop untuk membandingkan pemain lokal dan keturunan di Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong secara tegas menyatakan bahwa semua pemain, baik lokal atau keturunan di Timnas Indonesia, memiliki tujuan yang sama. Mereka sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk membawa harum nama Indonesia.

Hal ini disuarakan Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia usai banyak penggemar maupun pengamat yang membandingkan pemain lokal dan keturunan. Tak ayal, Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia pun ikut angkat bicara mengenai masalah ini agar tidak berlarut-larut.

“Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari akun Instagram resminya (@shintaeyong7777), Jumat (5/1/2024).

“Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya, dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua,” lanjutnya.

Selain Shin Tae-yong, para pemain Timnas Indonesia juga menyerukan hal yang sama lewat unggahan di Instagram mereka. Asnawi Mangkualam cs meminta para penggemar harus fokus mendukung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Sebagai pemain, mengenakan jersey ‘Merah Putih’ bukan hanya kebanggaan, tetapi juga suatu kehormatan bagi kami. Mari bersama-sama, dukung, dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024 (2023),” tulis Asnawi dalam unggahannya di Instagram (@asnawi_bhr).