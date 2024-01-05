Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Libya Jilid II Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Libya jilid II malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga uji coba yang dilakoni Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 itu akan berlangsung di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2024) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia akan melanjutkan aksinya dalam melakoni serangkaian laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Malam ini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pun akan melawan Timnas Libya kembali.

Sebelumnya, Justin Hubner cs sudah menjajal kekuatan Libya pada Selasa 2 Januari 2024 dalam laga uji coba yang berlangsung di Turki. Tetapi, hasil minor harus didapat Timnas Indonesia yang kalah telak 0-4.

Kekalahan ini sontak membuat sederet pemain Timnas Indonesia jadi sorotan, termasuk Justin Hubner. Pasalnya, pemain yang baru dinaturalisasi itu melakukan blunder yang berujung terciptanya gol oleh pemain Libya.

Tetapi kini, Timnas Indonesia memastikan siap tampil lebih baik lagi demi mempersiapkan diri mentas di Piala Asia 2023. Jelang laga itu, para pemain skuad Garuda pun kompak menyuarakan stop untuk membandingkan pemain lokal dan keturunan karena semuanya dipastikan siap memberikan yang terbaik untuk membawa harum nama Indonesia.

“Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia,” tulis Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia di akun Instagram resminya.

“Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya, dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua,” lanjutnya.

“Sebagai pemain, mengenakan jersey Merah Putih bukan hanya kebanggaan, tetapi juga suatu kehormatan bagi kami. Mari bersama-sama, dukung, dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024 (2023),” jelas mereka.