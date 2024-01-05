Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya Jilid II Malam Ini: Momentum Balaskan Dendam, Indonesia!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Libya jilid II malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga yang akan digelar di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2024) pukul 20.00 WIB ini akankah jadi momentum Timnas Indonesia balaskan dendam?

Ya, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga uji coba melawan Timnas Libya. Sebelumnya, pertemuan jilid I kedua tim terjadi pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB.

Sayangnya, dalam laga itu, Timnas Indonesia jadi bulan-bulanan Libya sehingga kalah telak dengan skor 0-4. Pesta gol Libya tercipta lewat aksi Ahmed Ekrawa (25’), Omar Al Khoja (58’), Nour Al Din Al Qulaib (89’), dan Alaa Al Qajdar (90+2’).

Meski kalah telak, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta publik Tanah Air untuk tak gusar. Sebab, pertemuan pertama Timnas Indonesia melawan Libya itu disebut Shin Tae-yong tak berarti apa-apa.

Pelatih asal Korea Selatan itu memang menjadikan laga uji coba kontra Libya jilid I tersebut hanya sebagai ajang pengecekan kondisi pemain. Shin Tae-yong pun tak menargetkan hasil yang lebih.

"Jadi di laga kemarin, saya tidak melihat hasil akhir, namun lebih kepada mengecek kondisi pemain,” kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

“Sebab, sejak TC Turki kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah tim terus mengalami perkembangan yang positif," lanjutnya.

Tetapi di laga leg II, Timnas Indonesia dipastikan bakal bermain lebih baik lagi. Sebab, berbeda dari laga dua hari lalu yang tidak didaftarkan ke FIFA sebagai laga tier 1 atau FIFA Match A, laga jilid II melawan Libya didaftarkan ke FIFA.

Alhasil, pertemuan Timnas Indonesia vs Libya nanti malam akan masuk perhitungan FIFA. Hasilnya akan berpengaruh pada poin Timnas Indonesia di ranking FIFA.