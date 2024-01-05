Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya Jilid II Malam Ini: Momentum Balaskan Dendam, Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |06:36 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya Jilid II Malam Ini: Momentum Balaskan Dendam, Indonesia!
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Libya jilid II di Turki. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Libya jilid II malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga yang akan digelar di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2024) pukul 20.00 WIB ini akankah jadi momentum Timnas Indonesia balaskan dendam?

Ya, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga uji coba melawan Timnas Libya. Sebelumnya, pertemuan jilid I kedua tim terjadi pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Libya

Sayangnya, dalam laga itu, Timnas Indonesia jadi bulan-bulanan Libya sehingga kalah telak dengan skor 0-4. Pesta gol Libya tercipta lewat aksi Ahmed Ekrawa (25’), Omar Al Khoja (58’), Nour Al Din Al Qulaib (89’), dan Alaa Al Qajdar (90+2’).

Meski kalah telak, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta publik Tanah Air untuk tak gusar. Sebab, pertemuan pertama Timnas Indonesia melawan Libya itu disebut Shin Tae-yong tak berarti apa-apa.

Pelatih asal Korea Selatan itu memang menjadikan laga uji coba kontra Libya jilid I tersebut hanya sebagai ajang pengecekan kondisi pemain. Shin Tae-yong pun tak menargetkan hasil yang lebih.

"Jadi di laga kemarin, saya tidak melihat hasil akhir, namun lebih kepada mengecek kondisi pemain,” kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

“Sebab, sejak TC Turki kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah tim terus mengalami perkembangan yang positif," lanjutnya.

Tetapi di laga leg II, Timnas Indonesia dipastikan bakal bermain lebih baik lagi. Sebab, berbeda dari laga dua hari lalu yang tidak didaftarkan ke FIFA sebagai laga tier 1 atau FIFA Match A, laga jilid II melawan Libya didaftarkan ke FIFA.

Alhasil, pertemuan Timnas Indonesia vs Libya nanti malam akan masuk perhitungan FIFA. Hasilnya akan berpengaruh pada poin Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177309/jesus_casas-2JvM_large.jpg
Profil Jesus Casas, Sosok yang Dijagokan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177292/anak_shin_tae_yong_kena_sindir_setelah_patrick_kluivert_dipecat_dari_timnas_indonesia_shintaeyong7777-Z1jD_large.jpg
Anak Shin Tae-yong Kena Sindir di Media Sosial Setelah Patrick Kluivert Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177289/shin_tae_yong_diinginkan_banyak_orang_kembali_melatih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-Iduo_large.jpg
Patrick Kluivert Dipecat, Shin Tae-yong Bikin 6 Pemain Timnas Indonesia Ini Bahagia jika Latih Skuad Garuda Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177180/patrick_kluivert-XO2K_large.jpg
Patrick Kluivert Resmi Dipecat dari Timnas Indonesia, Banjir Respons Positif
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633069/janice-tjen-tembus-semifinal-tantang-pembunuh-unggulan-1-jinan-open-ycc.webp
Janice Tjen Tembus Semifinal, Tantang Penakluk Unggulan 1 Jinan Open
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Jadwal Perempat Final Denmark Open 2025, Indonesia Sisakan Tiga Wakil
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement