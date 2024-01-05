Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Diisukan Hengkang, Pemain AS Roma Minta Langsung Jose Mourinho Bertahan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:01 WIB
Diisukan Hengkang, Pemain AS Roma Minta Langsung Jose Mourinho Bertahan
Jose Mourinho diminta bertahan di AS Roma (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA - Pemain AS Roma, Diego Llorente, meminta langsung agar Jose Mourinho memperpanjang kontrak. Menurutnya, elemen tim sudah nyaman dengan sosok pelatih asal Portugal itu.

Sebagaimana diketahui, The Special One - kontraknya akan habis pada Juni 2024. Namun, saat ini belum ada kepastian akan memperpanjang ataupun menyudahinya.

 

Diego Llorente mengatakan Jose adalah sosok yang cukup penting buatnya dan AS Roma saat ini. Oleh karena itu, dia harap pelatih itu dapat bertahan di timnya beberapa musim ke depan.

“Mourinho sangat penting bagi saya, dia membawa saya ke sini, dia adalah pelatih yang sempurna untuk tim dan untuk para penggemar," kata Diego Llorente dilansir dari tuttomercato, Rabu (3/1/2023).

 BACA JUGA:

Pemain berposisi bek itu mengatakan sangat menyenangkan jika Jose akhirnya bertahan. Oleh karena itu, dia menantikan kabar tersebut dalam waktu dekat.

"Saya akan senang jika dia bertahan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
