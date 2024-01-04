Timnas Indonesia U-20 Cari Lawan untuk Laga Uji Coba, Indra Sjafri: Salah Satunya Negara Asia

Indra Sjafri saat ini tengah memimpin TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

JAKARTA – Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia akan menggelar dua sampai tiga laga uji coba. Salah satu negara Asia akan menjadi lawan Skuad Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) tahap kedua di Jakarta. Indra Sjafri terus memoles skuadnya dengan menggelar sesi latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Indra Sjafri membenarkan kalau nantinya Timnas Indonesia U-20 akan menjalani laga uji coba di Jakarta pada bulan ini. Tapi ketika disinggung soal lawan yang akan dihadapi, mantan pelatih Bali United ini tidak ingin membocorkannya lebih dalam.

“Di Jakarta, ya di sini. Kita akan melakukan 2-3 kali uji coba di bulan Januari ini,” tutur Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (4/1/2024).

“Negaranya lagi dihubungi ada beberapa negara. Ada Asia, nanti akan diumumkan,” sambungnya.

Sementara itu, Indra Sjafri menjelaskan bahwa promosi degradasi akan terus dilakukan. Bahkan dia mengungkapkan kalau pada hari ini akan mencoret sekaligus memanggil beberapa nama untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta. Walaupun, dia juga tidak mengungkap jumlah pemain yang dicoret dan akan didatangkan.