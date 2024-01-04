3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Main di Premier League, Nomor 1 Nyaris Main saat Hadapi Arsenal

ADA 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Premier League akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, sejumlag penggawa Garuda tampaknya dalam waktu dekat ini akan merasakan kerasnya persaingan di Liga Inggris.

Tentunya ketiga nama itu bukanlah yang perdana, sebab ada pemain Timnas Indonesia yang sudah pernah merasakan lebih dulu bermain di Premier League. Pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat, yang mana pemain Johor Darul Takzim (JDT) itu pernah memperkuat Swansea City.

Kendati bukan yang perdana, tetap saja ketiga nama yang akan dibahas di artikel ini tetap layak mendapatkan pujian. Karena tentu tidak mudah untuk bisa tampil salah satu kompetisi terbaik dunia itu. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Main di Premier League:

3. Elkan Baggott





Saat ini Baggott berstatus sebagai bek dari klub Ipswich Town. Klub tersebut sedang berjuang di Divisi Championships 2023-2024 alias kasta kedua di kompetisi Liga Inggris.

Sejauh ini Ipswich Town menempati posisi kedua di Divisi Championships 2023-2024 tersebut dengab membukukan 55 poin dari 26 laga yang sudah dimainkan. Mereka berjarak 10 poin dari Leicester City yang berada di puncak klasemen.

Jika Ipswich Town mampu mempertahankan posisi dua besar sampai akhir musim, maka mereka otomatis langsung lolos ke Premier League.

Sejauh ini Elkan Baggott sayangnya belum dipercaya dimainkan di Divisi Championships 2023-2024. Ia hanya membela Ipswich Town di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024 dengan membukukan empat laga. Hanya saja Ipswich Town sudah gugur usai dikalahkan Fulham 3-1 di babak keempat.