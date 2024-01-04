Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Adam Alis Dicoret!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:01 WIB
Breaking News: Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Adam Alis Dicoret!
Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
DAFTAR 26 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terungkap. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencoret dua nama yakni Adam Alis (Borneo FC) dan Arkhan Fikri (Arema FC) untuk menggenapi 26 pemain yang didaftarkan di Piala Asia 2023.

Meski belum dirilis di laman resmi PSSI, AFC sudah membocorkan siapa-siapa saja pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023. Informasi ini diketahui lewat laman resmi AFC.

Arkhan Fikri

(Arkhan Fikri tidak disertakan ke Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Tidak hanya Timnas Indonesia saja, induk sepakbola Asia juga mengungkap daftar 26 pemain dari negara peserta lainnya. Dengan dicoretnya Adam Alis, maka tidak ada pemain Borneo FC dalam skuad Timnas Indonesia.

Begitu juga dengan Arkhan Fikri, yang mana tidak adanya pemain Arema FC di skuad Garuda untuk Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri tengah menjalani TC di Turki dari 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Selama TC, Skuad Garuda menjalani tiga laga uji coba, yakni dua kali melawan Libya dan satu kontra Iran. Untuk laga pertama kontra Libya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 pada Selasa 2 Januari 2024.

Sementara itu, pertandingan jilid 2 melawan Libya dijadwalkan berlangsung pada Jumat 5 Januari 2024. Adapun untuk laga kontra Iran baru akan berlangsung di Qatar pada Selasa 9 Januari 2024.

