Media Malaysia Bocorkan FAM Pernah Tolak Park Hang-seo untuk Latih Timnas Malaysia

KUALA LUMPUR - Media asal Malaysia, Makan Bola membocorkan bahwa Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) pernah didekati oleh pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo. Namun, Presiden FAM, Hamidin Mohd Amin dikabarkan tidak menerima penawaran dari mantan pelatih Timnas Vietnam tersebut.

Momen itu tercipta pada 2022 silam. Kala itu Park Hang-seo berminat gantikan pelatih Timnas Malaysia kala itu, yakni Tang Cheng Hoe.

Media Malaysia itu menuliskan artikel dengan judul "Hamidin: Park Hang-seo Sanggup Tinggalkan Vietnam Demi Malaysia". Hal itu adalah keputusan federasi tersebut meskipun Park Hang-seo punya pengalaman dan nama besar.

"Park Hang-seo salah pelatih yang mengikuti proses wawancara yang dilakukan FAM," tulis Makan Bola, dikutip Rabu (3/1/2023).

Media itu menyatakan pelatih asal Korea Selatan tersebut rela memutuskan kerja sama dengan Vietnam meskipun masih memiliki sisa kontrak satu tahun. Hal itu demi dapat segera melatih Harimau Malaya -julukan Malaysia-

"Mantan manajer Jeonnam Dragons itu melihat Malaysia punya banyak pemain bertalenta dan potensial, termasuk pemain naturalisasi," tulis media itu