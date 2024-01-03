Masyarakat Malaysia Soroti Kekalahan 4-0 Timnas Indonesia dari Libya: Sudah Lumayan!

MASYARAKAT Malaysia ikut menyoroti kekalahan 4-0 Timnas Indonesia dari Libya. Hal itu dapat dilihat dari berbagai posting-an di media sosial, termasuk di akun tiktok fxqnxa yang memberikan pandangannya terhadap penyebab kekalahan Timnas Indonesia.

Menurut akun yang juga kerap memposting hal-hal berbau Timnas Malaysia itu, permainan Timnas Indonesia bisa dikatakan amat buruk saat bermain di Stadion Antalya, Turki, pada Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Pasalnya terlalu banyak kesalahan yang dilakukan pemain Garuda sendiri.

Terbukti dua gol Libya di babak kedua saja tercipta berawal dari kesalahan pemain anyar Timnas Indonesia, Justin Hubner. Akun fxqnxa menilai permainan umpan-umpan pendek (short pass) Garuda tidak efektif, sehingga justru membuat para pemainnya membuat kesalahan.

Diperparah kesalahan itu acap kali terjadi saat di wilayah pertahanan Timnas Indonesia, sehingga Libya dengan mudah melakukan serangan cepat dan lini belakang pun kewalahan. Selain itu, ia juga menilai lini depan Timnas Indonesia pun tak bisa berbicara banyak di laga tersebut karena kesulitan.

“Masih banyak yang perlu diperbaiki. Gameplay Indonesia banyak main short pass. Dan kekurangannya juga adalah terlalu banyak short pass sehingga sering buat mistake (kesalahan) danger zone (zona berbahaya). Bagian lini serang pun mati akal,” bunyi keterangan akun @fxqnxa, dikutip Rabu (3/1/2024).

“Pertandingan terakhir Libya imbang lawan Kamerun 1-1. Kamerun peringkat 43 dunia. Jadi eksposur yang baik untuk tim Garuda,” tambahnya.