Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Soroti Kekalahan 4-0 Timnas Indonesia dari Libya: Sudah Lumayan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |07:45 WIB
Masyarakat Malaysia Soroti Kekalahan 4-0 Timnas Indonesia dari Libya: Sudah Lumayan!
Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia ikut menyoroti kekalahan 4-0 Timnas Indonesia dari Libya. Hal itu dapat dilihat dari berbagai posting-an di media sosial, termasuk di akun tiktok fxqnxa yang memberikan pandangannya terhadap penyebab kekalahan Timnas Indonesia.

Menurut akun yang juga kerap memposting hal-hal berbau Timnas Malaysia itu, permainan Timnas Indonesia bisa dikatakan amat buruk saat bermain di Stadion Antalya, Turki, pada Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Pasalnya terlalu banyak kesalahan yang dilakukan pemain Garuda sendiri.

Terbukti dua gol Libya di babak kedua saja tercipta berawal dari kesalahan pemain anyar Timnas Indonesia, Justin Hubner. Akun fxqnxa menilai permainan umpan-umpan pendek (short pass) Garuda tidak efektif, sehingga justru membuat para pemainnya membuat kesalahan.

Diperparah kesalahan itu acap kali terjadi saat di wilayah pertahanan Timnas Indonesia, sehingga Libya dengan mudah melakukan serangan cepat dan lini belakang pun kewalahan. Selain itu, ia juga menilai lini depan Timnas Indonesia pun tak bisa berbicara banyak di laga tersebut karena kesulitan.

Komentar Netizen Malaysia soal Timnas Indonesia vs Libya

“Masih banyak yang perlu diperbaiki. Gameplay Indonesia banyak main short pass. Dan kekurangannya juga adalah terlalu banyak short pass sehingga sering buat mistake (kesalahan) danger zone (zona berbahaya). Bagian lini serang pun mati akal,” bunyi keterangan akun @fxqnxa, dikutip Rabu (3/1/2024).

“Pertandingan terakhir Libya imbang lawan Kamerun 1-1. Kamerun peringkat 43 dunia. Jadi eksposur yang baik untuk tim Garuda,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176646/beckham_putra_menuliskan_kalimat_menyentuh_di_media_sosialnya_usai_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-HNml_large.jpeg
Beckham Putra Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176733/timnas_indonesia_dan_timnas_curacao-AgZx_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Mantan Tim Asuhan Patrick Kluivert Curacao, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176722/erick_thohir_dan_presiden_prabowo_subianto-6WCy_large.jpg
Erick Thohir Minta Maaf ke Presiden Prabowo Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632287/janice-tjen-tembus-perempat-final-jinan-open-2025-usai-tumbangkan-yafan-wang-xcy.webp
Janice Tjen Tembus Perempat Final Jinan Open 2025 usai Tumbangkan Yafan Wang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/09/kapten_timnas_portugal_cristiano_ronaldo.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Portugal Vs Hungaria!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement