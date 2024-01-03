Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Justin Hubner Bikin Blunder 2 Kali saat Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |07:10 WIB
Penyebab Justin Hubner Bikin Blunder 2 Kali saat Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya
Justin Hubner lakukan dua blunder fatal di laga Timnas Indonesia vs Libya. (Foto: Instagram/justinhubner5)
A
A
A

PENYEBAB Justin Hubner bikin blunder dua kali saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, laga debut Hubner bersama Timnas Indonesia berujung petaka karena ia menjadi salah satu penyebab kekalahan telak Garuda di laga uji coba yang digelar pada Selasa 2 Januari 2024.

Perlu diketahui, Hubner baru saja resmi dinaturalisasi pada awal Desember 2023. Ia diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Sebelum benar-benar turun di laga resmi, Hubner pun sudah menjajal bermain bersama Timnas Indonesia di laga uji coba melawan Libya. Sayangnya, Hubner yang baru bermain di babak kedua itu justru melakukan dua blunder fatal.

Kesalahan pertama adalah saat Hubner mencoba melepaskan umpan ke sisi kanan, yang kemudian dicuri oleh pemain Libya. Blunder kedua adalah saat pemain Wolverhampton Wanderers itu melepaskan umpan diagonal di muka gawang yang dipotong langsung oleh lawan.

Justin Hubner

Usai laga Hubner pun mengutarakan penyebab dirinya gagal bersinar dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Menurut bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu, ternyata ia mengaku masih butuh waktu untuk beradaptasi.

Hubner yang memang baru bergabung dengan skuad Garuda menilai ia memang kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Ia masih butuh beradaptasi dengan formasi baru, terlebih itu adalah laga pertamanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176816/patrick_kluivert_bikin_ranking_fifa_timnas_indonesia_disalip_malaysia_pssi-xwCt_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Patrick Kluivert Bikin Malaysia Lewati Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176648/putra_patrick_kluivert_siap_menjadi_tempat_ayahnya_berkeluh_kesah_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OiJG_large.jpg
Anak Patrick Kluivert Siap Tampung Keluh Kesah Ayahnya Usai Gagal Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176646/beckham_putra_menuliskan_kalimat_menyentuh_di_media_sosialnya_usai_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-HNml_large.jpeg
Beckham Putra Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632307/psm-makassar-dihukum-fifa-dilarang-transfer-pemain-selama-3-periode-pao.webp
PSM Makassar Dihukum FIFA, Dilarang Transfer Pemain Selama 3 Periode
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_arab_saudi.jpg
Arab Saudi dan Qatar Lolos Piala Dunia 2026, Irak ke Putaran Kelima
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement