Penyebab Justin Hubner Bikin Blunder 2 Kali saat Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya

PENYEBAB Justin Hubner bikin blunder dua kali saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, laga debut Hubner bersama Timnas Indonesia berujung petaka karena ia menjadi salah satu penyebab kekalahan telak Garuda di laga uji coba yang digelar pada Selasa 2 Januari 2024.

Perlu diketahui, Hubner baru saja resmi dinaturalisasi pada awal Desember 2023. Ia diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Sebelum benar-benar turun di laga resmi, Hubner pun sudah menjajal bermain bersama Timnas Indonesia di laga uji coba melawan Libya. Sayangnya, Hubner yang baru bermain di babak kedua itu justru melakukan dua blunder fatal.

Kesalahan pertama adalah saat Hubner mencoba melepaskan umpan ke sisi kanan, yang kemudian dicuri oleh pemain Libya. Blunder kedua adalah saat pemain Wolverhampton Wanderers itu melepaskan umpan diagonal di muka gawang yang dipotong langsung oleh lawan.

Usai laga Hubner pun mengutarakan penyebab dirinya gagal bersinar dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Menurut bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu, ternyata ia mengaku masih butuh waktu untuk beradaptasi.

Hubner yang memang baru bergabung dengan skuad Garuda menilai ia memang kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Ia masih butuh beradaptasi dengan formasi baru, terlebih itu adalah laga pertamanya.