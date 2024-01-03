Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Christian Vieri, Striker Italia yang Bercita-cita Jadi Atlet Kriket Kini Jadi Legenda Liga Italia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:12 WIB
Kisah Christian Vieri, Striker Italia yang Bercita-cita Jadi Atlet Kriket Kini Jadi Legenda Liga Italia
Christian Vieri bercita-cita menjadi atlet kriket, tetapi malah melegenda sebagai pesepakbola (Foto: Juventus)
KISAH Christian Vieri, striker Italia yang bercita-cita jadi atlet kriket kini jadi legenda Liga Italia akan diulas Okezone. Sebab, perubahan itu membuatnya menjadi pesepakbola yang dikenal dunia.

Christian Vieri lahir di Bologna (Italia), 12 Juli 1973. Namun, kedua orang tuanya memilih hijrah ke Australia ketika sang putra masih kecil. Jadilah, Bobo -sapaan akrabnya- terpapar budaya Negeri Kanguru.

Christian Vieri

Wajar bila kemudian Vieri kecil bercita-cita menjadi atlet kriket. Sebab, olahraga tersebut jauh lebih terkenal di Australia ketimbang sepakbola. Dalam sebuah wawancara, dia mengaku lebih handal bermain kriket ketimbang sepakbola saat masih usia sekolah.

Namun, semua itu berubah ketika keluarganya memutuskan kembali ke Italia saat Bobo berusia remaja. Lantaran di Negeri Pizza nyaris tidak ada yang memainkan kriket, Vieri pun berubah haluan menjadi sepakbola.

Karier sepakbola Vieri di Italia dimulai saat menimba ilmu di klub Santa Lucia. Lalu, bakat sepakbolanya terendus oleh Torino. Dia masuk akademi Il Toro dan menjalani debut tak lama kemudian.

Karier Vieri memang tidak pernah awet di sebuah tim. Sepanjang aktif sebagai pemain, Bobo kerap berganti-ganti klub seperti Atalanta, Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan, Lazio, Monaco, AC Milan, dan pensiun di Fiorentina pada 2008.

