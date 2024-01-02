Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Malam Ini Timnas Indonesia vs Libya: Cetak Kemenangan Perdana di 2024, Skuad Garuda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |17:25 WIB
Jadwal Siaran Langsung Malam Ini Timnas Indonesia vs Libya: Cetak Kemenangan Perdana di 2024, Skuad Garuda!
Berikut jadwal siaran langsung malam ini Timnas Indonesia vs Libya. (Foto: Faisal Rahman/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung malam ini, Selasa (2/1/2024) yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Libya di Mardan Sports Complex, Turki, akan diulas Okezone. Setelah menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki sejak 21 Desember 2023, Timnas Indonesia akhirnya melakoni laga uji coba.

Rencananya selama menggelar TC di Turki, skuad asuhan Shin Tae-yong melakoni dua laga uji coba kontra Libya. Pertandingan ini akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia

(Ivar Jenner serius berlatih jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Shin Tae-yong mengatakan laga ini dijadikan tolok ukur kesiapan timnya jelang mengarungi Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Karena itu, kemenangan bukan menjadi target utama skuad Garuda di laga ini.

"Jadi (melalui uji coba ini) kami bisa bisa kontrol kondisi pemain. Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi segala sesuatunya akan difokuskan ke situ," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Untuk laga nanti malam, Timnas Indonesia tidak tampil full team. Tercatat ada empat pemain yang absen karena berbagai alasan.

Justin Hubner, Elkan Baggott dan Sandy Walsh baru gabung TC Timnas Indonesia hari ini, sehingga secara persiapan sangat kurang. Sementara itu, Shayne Pattynama sedang berada di Belanda untuk menjenguk sang ibu yang sakit.

Halaman:
1 2
      
