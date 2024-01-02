Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Jelang Lawan Libya, Ragu Bisa Menang meski Miliki Banyak Pemain Naturalisasi

Para pemain keturunan di Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha VN, meremehkan Timnas Indonesia jelang berduel dengan Timnas Libya dalam laga uji coba yang berlangsung di Turki. Soha VN ragu Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan.

Menurut Soha VN, Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat kala melawan Timans Libya. Pasalnya, Libya dinilai sedang dalam performa impresif.

Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Libya dalam sebuah laga persahabatan jelang Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan digelar di Antalya, Turki, pada Selasa (2/1/2023) pukul 20.00 WIB.

Soha VN menuliskan pertandingan itu akan menjadi uji kualitas materi pemain yang dimiliki pelatih Shin Tae-yong. Namun, dengan deretan pemain naturalisasi, Soha VN meragukan Timnas Indonesia bisa menang dari Libya.

“Besar kemungkinan Timnas Indonesia akan mengalami kekalahan menjelang putaran final Piala Asia 2023,” tulis Soha VN, dikutip pada Selasa (2/1/2024).

“Kemungkinan besar Timnas Indonesia akan memainkan banyak pemain naturalisasi, seperti rookie Justin Hubner bersama Jordi Amat, Sandy Walsh, Marc Klok, Ivar Jenner, atau Rafael Struick. Namun, wakil Asia Tenggara masih dinilai lebih rendah dibandingkan tim Libya,” sambung tulisan tersebut.

Timnas Libya memang sedang kuat-kuatnya lantaran belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka bahkan sukses menahan imbang jagoan Afrika, Kamerun (1-1) di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika, Selasa 21 November 2023.