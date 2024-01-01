3 Target Shin Tae-yong agar Dapat Perpanjang Kontrak di Timnas Indonesia, Nomor 1 Paling Krusial

Shin Tae-yong harus penuhi tiga target ini untuk mendapat perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

BERIKUT tiga target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Sang pelatih saat ini mendapat perpanjangan kontrak hingga Juni 2024.

Seperti diketahui, Shin dikontrak oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia sejak 18 Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu dikontrak hingga 31 Desember 2023, tetapi kemudian diperpanjang selama enam bulan lantaran ada sejumlah agenda penting.

Lalu, apa saja tiga target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia? Simak ulasannya.

3. Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah mengatakan capaian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan menjadi tolok ukur utama apakah kontrak Shin diperpanjang atau tidak. Karena itu, lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 menjadi target utama bagi sang pelatih.

Betapa tidak, Indonesia belum pernah lolos dari fase grup Piala Asia kendati sudah empat kali tampil di turnamen itu. Prestasi tersebut akan membuat nama Shin semakin harum.

2. Finis 3 Besar Piala Asia U-23 2024

Target berikutnya adalah finis di tiga besar di Piala Asia U-23 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada April-Mei mendatang yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan bisa finis tiga besar untuk meraih satu tiket ke Olimpiade Paris. Tentu, ini harus dipenuhi oleh Shin agar PSSI mau memberikan perpanjangan kontrak.