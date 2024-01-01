Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Wajib Tahu, Kelemahan Timnas Irak Dibocorkan Pelatih Asal Irak Jelang Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:03 WIB
Shin Tae-yong Wajib Tahu, Kelemahan Timnas Irak Dibocorkan Pelatih Asal Irak Jelang Piala Asia 2023
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
BAGHDAD – Kelemahan Timnas Irak dibocorkan oleh sosok pelatih sepakbola Irak, Hamza Dawoud, jelang Piala Asia 2023. Tentu saja, bocoran ini perlu diperhatikan oleh para rival Timnas Irak di Piala Asia 2023, termasuk Timnas Indonesia.

Dawoud mengungkapkan bahwa kelemahan paling mencolok pada skuad Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- ada pada lini pertahanan. Menurut Dawoud, sebenarnya kedalaman skuad Timnas Irak untuk Piala Asia 2023 cukup berimbang.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Meski begitu, Hamza Dawoud berharap pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, memanggil kiper muda. Namun, masalah kiper bukanlah kendala utama bagi Timnas Irak. Hamza Dawoud menyebut lini pertahanan menjadi lini terlemah Singa Mesopotamia.

“Daftar pemain Irak untuk Piala Asia 2023 berimbang. Di posisi kiper, kami hanya punya tiga nama ini. Saya sempat berharap Casas memanggil kiper muda,” ujar Dawoud, dilansir dari Winwin, Senin (1/1/2024).

“Di lini pertahanan, kami masih memiliki kesulitan dan masih menjadi lini terlemah di Timnas Irak. Kami telah melihat nama-nama yang kami harapkan levelnya akan lebih tinggi, karena kami akan menghadapi tim-tim besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dawoud memuji lini tengah Timnas Irak yang dinilai sangat kuat. Tapi, dia menyoroti lini depan. Sebab, Casas hanya memanggil tiga pemain saja yang menurutnya itu tidak cukup. Apalagi dia mengatakan kalau Mohanad Ali dianggap tidak siap fisik dan mental.

“Lini tengah memiliki pemain-pemain profesional terbaik dan merupakan yang terbaik dan terkuat. Saya berharap Montader Majed akan berada di level yang mendekati Amir Al-Amari dan Zidane Iqbal,” jelas Hamza Dawoud.

“Adapun di lini depan, saya pikir dengan memanggil tiga penyerang saja tidak cukup. Mohanad Ali tidak siap secara fisik dan mental. Aymen Hussein dan Ali Al Hamadi mungkin akan jadi starter, akan tetapi kemudian kami tidak punya pelapis,” jelas Dawoud.

