Eks Pelatih Timnas Irak Sesumbar Jelang Piala Asia 2023, Klaim Jesus Casas Bisa Bawa Singa Mesopotamia Berjaya hingga Lolos Piala Dunia 2026!

BAGHDAD – Eks pelatih Timnas Irak, Bassem Qassem, sesumbar jelang Piala Asia 2023. Dia mengklaim pelatih Timnas Irak saat ini, Jesus Casas, seharusnya bisa membawa skuadnya berjaya di Piala Asia 2023 hingga menembus Piala Dunia 2026.

Menurut Qassem, Casas saat ini telah mendapat skuad Timnas Irak yang ciamik. Pelatih asal Spanyol itu memiliki pemain yang bermain di kompetisi lokal maupun Eropa untuk berlaga di Piala Asia 2023.

Dengan kedalaman skuad seperti itu, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- bisa sukses di Piala Asia 2023. Sebab, itu jadi modal penting untuk bersaing.

Qassem pun menilai Timnas Irak bisa meraih pencapaian lebih dari menjuarai Piala Asia 2023. Menurutnya, Casas seharusnya bisa membawa Irak melaju ke Piala Dunia 2026 dengan kedalaman skuad yang dimiliki saat ini. Terlebih, ada slot tambahan untuk negara Asia.

"Casas telah memiliki semua bahan untuk sukses, seperti dukungan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terbatas. Serta kehadiran sekelompok besar pemain luar dan lokal yang baik, jadi dia harus berhasil dalam misinya," ucap Qassem, dikutip dari Winwin, Senin (1/1/2024).

"Keberhasilan Irak seharusnya tidak terbatas pada Piala Asia, melainkan untuk lolos ke Piala Dunia. Mengingat kualifikasi termudah dalam sejarah Piala Dunia, di mana 8 tim dari Asia akan lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia," lanjutnya.

Qassem pun mendukung penuh Casas yang akan berjuang bersama Timnas Irak di Piala Asia 2023. Dia berharap Casas benar-benar bisa membawa skuad Singa Mesopotamia merengkuh mahkota juara pada ajang tersebut.

"Kami menghormati dan mendukung semua opsi yang dibuat oleh pelatih Casas, yang merupakan pejabat pertama dan terakhir dan pembuat keputusan pertama dalam hal itu," tutur Qassem.

"Kami semua mendukungnya dalam kesempatan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak akan diulang nanti, dan kami berharap Cassas akan berhasil dalam hal itu," lanjutnya.