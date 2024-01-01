Berkah Bersinar di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Claudio Echeverri Segera Dikontrak Manchester City 6 Tahun!

MANCHESTER City dikabarkan segera segera mendatangkan bintang muda Timnas Argentina yang bersinar di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia, Claudio Echeverri. Nantinya, Claudio Echeverri dikabarkan akan diikat kontrak selama 6 tahun oleh Man City.

Sebagaimana diketahui, The Citizens -julukan Man City- memang sedang bergerak untuk mendapat tanda tangan Echeverri dalam beberapa waktu terakhir ini. Man City berhasil memenangkan perburuan gelandang River Plate itu.

Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengungkapkan kalau Echeverri akan merapat ke Man City. Saat ini, kubu The Citizens dan River Plate sedang mempersiapkan berkas-berkas terkait transfer pemain berusia 17 tahun itu.

“Claudio Echeverri ke Manchester City. Dokumen sedang dipertukarkan antara City dan River Plate untuk menyegel perjanjian,” tulis Romano dalam akun X miliknya, Senin (1/1/2024).

Romano tidak mengungkap berapa harga yang dikeluarkan Man City untuk mendaratkan Echeverri. Dia hanya menyampaikan, pemain berusia 17 tahun itu akan diikat kontrak selama enam tahun.

Nantinya, titisan Lionel Messi itu masih akan bersama River Plate hingga Desember 2024. Lalu. Claudio Echeverri akan dibawa ke Etihad Stadium.

“Talenta kelahiran Argentina 2006 itu akan bertahan di River Plate hingga Desember 2024 lalu, kemudian ia akan bertandang ke Eropa. Kontrak enam tahun untuk Echeverri,” terang Romano.