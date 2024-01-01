Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkah Bersinar di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Claudio Echeverri Segera Dikontrak Manchester City 6 Tahun!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |09:52 WIB
Berkah Bersinar di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Claudio Echeverri Segera Dikontrak Manchester City 6 Tahun!
Claudio Echeverri bersama Lionel Messi. (Foto: Instagram/@claudioecheverri_)
A
A
A

MANCHESTER City dikabarkan segera segera mendatangkan bintang muda Timnas Argentina yang bersinar di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia, Claudio Echeverri. Nantinya, Claudio Echeverri dikabarkan akan diikat kontrak selama 6 tahun oleh Man City.

Sebagaimana diketahui, The Citizens -julukan Man City- memang sedang bergerak untuk mendapat tanda tangan Echeverri dalam beberapa waktu terakhir ini. Man City berhasil memenangkan perburuan gelandang River Plate itu.

Claudio Echeverri

Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengungkapkan kalau Echeverri akan merapat ke Man City. Saat ini, kubu The Citizens dan River Plate sedang mempersiapkan berkas-berkas terkait transfer pemain berusia 17 tahun itu.

“Claudio Echeverri ke Manchester City. Dokumen sedang dipertukarkan antara City dan River Plate untuk menyegel perjanjian,” tulis Romano dalam akun X miliknya, Senin (1/1/2024).

Romano tidak mengungkap berapa harga yang dikeluarkan Man City untuk mendaratkan Echeverri. Dia hanya menyampaikan, pemain berusia 17 tahun itu akan diikat kontrak selama enam tahun.

Nantinya, titisan Lionel Messi itu masih akan bersama River Plate hingga Desember 2024. Lalu. Claudio Echeverri akan dibawa ke Etihad Stadium.

“Talenta kelahiran Argentina 2006 itu akan bertahan di River Plate hingga Desember 2024 lalu, kemudian ia akan bertandang ke Eropa. Kontrak enam tahun untuk Echeverri,” terang Romano.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631415/rapor-merah-patrick-kluivert-dibacakan-netizen-taktik-enggak-jalan-katanya-tim-kepelatihan-terbaik-lbi.jpg
Rapor Merah Patrick Kluivert Dibacakan Netizen: Taktik Enggak Jalan, Katanya Tim Kepelatihan Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Marco Bezzecchi Siap Bangkit di MotoGP Australia 2025 Usai Insiden di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement