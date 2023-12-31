Guardiola: Kevin De Bruyne Mungkin Siap saat Manchester City Melawan Newcastle United!

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, membeberkan kondisi dari pemain bintangnya, Kevin de Bruyne, yang baru saja pulih dari cedera. Dia pun memberi kabar baik bahwa De Bruyne berpeluang siap main saat Man City melawan Newcastle United pada pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024.

De Bruyne diketahui terakhir kali bermain untuk Man City pada 11 Agustus 2023. Dia kemudian absen panjang karena mengalami cedera hamstring pada pertengahan babak pertama laga melawan Burnley yang digekar di Turf Moor.

Cedera De Bruyne pun cukup parah karena dirinya sampai harus naik meja operasi seminggu kemudian. Setelah absen selama dua bulan, pemain berusia 32 tahun itu kini kian pulih.

De Bruyne pun ditargetkan untuk kembali beraksi pada Januari 2024. Tetapi, Guardiola secara mengejutkan membawa De Bruyne duduk di bangku cadangan saat Man City melawan Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024 pada Sabtu 30 Desember 2023 malam WIB.

Kehadiran De Bruyne dalam laga itu pun mendapat sambutan hangat dari para pendukung Stadion Etihad, meski Guardiola belum memberinya kesempatan bermain. Guardiola mengatakan bahwa pemain asal Belgia itu sebenarnya sudah tak sabar untuk beraksi kembali.

"Saya merasa seperti Kevin. Dia berlatih dengan energi besar, memiliki keinginan untuk kembali, untuk memainkan apa yang dia sukai, yakni sepakbola,” ujar Guardiola, dikutip dari Sportsmole, Minggu (31/12/2023).

Guardiola pun mengungkapkan kapan De Bruyne bisa kembali bermain untuk The Citizens -julukan Man City. Dia membuka peluang menurunkan pemain asa Belgia itu saat Man City menghadapi Newcastle United dalam laga pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024. Laga itu akan digelar pada14 Januari 2024.