HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: The Citizens Menang 2-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |00:02 WIB
Hasil Manchester City vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Citizens</i> Menang 2-0
Selebrasi Julian Alvarez usai cetak gol di laga Man City vs Sheffield United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Kemenangan manis berhasil diraih Manchester City saat menjamu Sheffield United di pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu (30/12/2023) malam WIB. Bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Etihad, tim berjuluk The Citizens itu tepatnya menang dengan skor 2-0.

Dua gol Man City dicetak oleh Rodri pada menit ke-14 dan Julian Alvarez di menit ke-61. Dengan kemenangan yang diraih di pengujung 2023 itu, tim asuhan Josep Guardiola pun kini bertengger di peringkat ketiga dengan 40 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publiknya sendiri, The Citizen -julukan Man City- langsung mendominasi jalannya pertandingan. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan ke lini pertahanan Sheffield United.

Sampai akhirnya, Man City memnbuka keran golnya di menit ke-14 lewat Rodri. The Citizen nyaris menggandakan keunggulannya pada menit ke-25 setelah tendangan Kyle Walker yang masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang The Blades -julukan Sheffield United.

Man City vs Sheffield United

Man City yang tampil dominan masih belum bisa menambah pundi-pundi golnya. Sementara Sheffield United dipaksa bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik saja.

Memasuki lima menit akhir, The Citizen masih mendominasi laga. Rodri nyaris saja mencetak brace lewat tendangannya di menit ke-44 yang masih melambung. Pada akhirnya, Man City unggul untuk sementara dengan skor 1-0.

Telusuri berita bola lainnya
