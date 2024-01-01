Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pesepakbola Top Dunia yang Kariernya Melesat Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |06:39 WIB
4 Pesepakbola Top Dunia yang Kariernya Melesat Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia
Paul Pogba jadi salah satu pesepakbola top dunia yang jadi mualaf. (Foto: Instagram/@paulpogba)
A
A
A

4 pesepakbola top dunia yang kariernya melesat setelah jadi mualaf akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada bomber Timnas Indonesia.

Ya, sejumlah pesepakbola top dunia mengambil langkah besar dalam kehidupannya dengan menjadi mualaf. Mereka resmi memeluk agama Islam karena sejumlah faktor yang selalu memiliki kisah inspiratif.

Lantas, siapa saja pesepakbola itu? Berikut 4 pesepakbola top dunia yang kariernya melesat setelah jadi mualaf.

4. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka

Salah satu pesepakbola top dunia yang kariernya melesat setelah jadi mualaf adalah Nicolas Anelka. Pesepakbola yang lahir pada 14 Maret 1979 ini memutuskan menjadi mualaf saat usianya 16 tahun.

Keputusan itu diambil kala Anelka masih membela Paris Saint-Germain (PSG). Kisahnya yang menjadi mualaf pun ramai disorot kemudian karena Nicolas Anelka menjadi salah satu pesepakbola tersohor di dunia. Dia berhasil memperkuat banyak klub top Eropa, termasuk Chelsea dan Arsenal.

3. Franck Ribery

Franck Ribery

Kemudian, ada Franck Ribery. Eks bintang Bayern Munich ini memutuskan menjadi mualaf pada 2002.

Usai menjadi mualaf, Ribery menjadi seorang muslim yang taat. Dia pun mengaku mendapatkan dampak yang hebat setelah memeluk agama Islam karena merasa jadi lebih tenang dan juga kuat.

Ribery sendiri memiliki karier gemilang setelah menjadi mualag. Dia menjadi andalan Bayern Munich dan bahkan sukses meraih treble winners pada 2013.

Halaman:
1 2
      
