HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Hormati Lionel Messi, Presiden AFA Ingin Pensiunkan Nomor Punggung 10 dari Timnas Argentina

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |06:12 WIB
Demi Hormati Lionel Messi, Presiden AFA Ingin Pensiunkan Nomor Punggung 10 dari Timnas Argentina
Lionel Messi kala membela Timnas Argentina. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRESIDEN Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Tapia, ingin pensiunkan nomor punggung 10 milik Lionel Messi. Hal ini akan dilakukan saat Lionel Messi nantinya memutuskan pensiun dari Timnas Argentina.

Sejauh ini, Lionel Messi masih akan bermain untuk Timnas Argentina. Meski begitu, tim nasionalnya sudah menyusun rencana untuk memberikan penghormatan kepada pemain berjuluk La Pulga itu setelah ia resmi pensiun dari sepakbola internasional.

Lionel Messi

Presiden Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Tapia, mengatakan akan memensiunkan jersey bernomor punggung 10 milik Messi, yang sebelumnya juga dikenakan oleh Diego Maradona. Rencana untuk menghormati warisan Messi muncul setelah ia memenangkan Piala Dunia 2022.

“Saat Messi pensiun dari timnas, kami tidak akan mengizinkan orang lain memakai nomor 10 setelahnya,” ujar Tapia, dilansir dari CBS, Senin (1/1/2024).

"Nomor 10 ini akan pensiun seumur hidup untuk menghormatinya. Setidaknya itu yang bisa kami lakukan untuknya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
