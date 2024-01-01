Demi Hormati Lionel Messi, Presiden AFA Ingin Pensiunkan Nomor Punggung 10 dari Timnas Argentina

PRESIDEN Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Tapia, ingin pensiunkan nomor punggung 10 milik Lionel Messi. Hal ini akan dilakukan saat Lionel Messi nantinya memutuskan pensiun dari Timnas Argentina.

Sejauh ini, Lionel Messi masih akan bermain untuk Timnas Argentina. Meski begitu, tim nasionalnya sudah menyusun rencana untuk memberikan penghormatan kepada pemain berjuluk La Pulga itu setelah ia resmi pensiun dari sepakbola internasional.

Presiden Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Tapia, mengatakan akan memensiunkan jersey bernomor punggung 10 milik Messi, yang sebelumnya juga dikenakan oleh Diego Maradona. Rencana untuk menghormati warisan Messi muncul setelah ia memenangkan Piala Dunia 2022.

“Saat Messi pensiun dari timnas, kami tidak akan mengizinkan orang lain memakai nomor 10 setelahnya,” ujar Tapia, dilansir dari CBS, Senin (1/1/2024).

BACA JUGA: Media Amerika Serikat Bandingkan Trofi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pada 2023

"Nomor 10 ini akan pensiun seumur hidup untuk menghormatinya. Setidaknya itu yang bisa kami lakukan untuknya,” lanjutnya.