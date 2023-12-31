Media Amerika Serikat Bandingkan Trofi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pada 2023

MEDIA Amerika Serikat, Bleacher Report atau @brfootball, sandingkan trofi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pada 2023. Mereka menampilkan potret Messi dengan trofi Ballon d’Or 2023 yang diraihnya, sementara Cristiano Ronaldo memegang penghargaan Pencetak Gol Terbanyak IFFHS pada 2023.

Ya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sama-sama mengukir prestasi ciamik pada tahun ini. Mereka pun menyabet trofi bergengsi.

Messi sendiri diketahui sukses menyabet trofi Ballon d’Or 2023. Penghargaan ini diberikan kepadanya usai tampil dengan performa mengesankan bersama klub dan tim nasional semusim sebelumnya.

Salah satu pencapaian fantastis Messi bersama Timnas Argentina tentu saja merebut trofi Piala Dunia 2022. Di ajang itu, aksi Lionel memang begitu luar biasa. Ia tak hanya menjadi kapten tim, tapi juga sebagai mesin gol.

Kesuksesan Messi ini membawanya menambah koleksi trofi Ballon d’Or miliknya, menjadi total sudah 8 trofi. Pemain berjuluk La Pulga itu pun menjadi peraih trof Ballon d’Or terbanyak sepanjang masa.

Tak kalah mentereng dari Messi, Ronaldo juga baru saja memastikan diri menjadi top skor sepanjang 2023 dengan 54 gol. Total, dia membukukan 54 gol kala membela Al Nassr dan juga Timnas Portugal.

Rinciannya, ada 10 gol yang dicetak Ronaldo bersama Timnas Portugal. Lalu, 44 gol lainnya dibukukan pemain berjuluk CR7 itu kala membela Al Nassr di berbagai kompetisi pada tahun ini.

Teranyar, Ronaldo menambah catatan golnya bersama Al Nassr semalam. Melawan Al Taawon pada laga pekan ke-19 Liga Arab Saudi 2023-2024, Minggu (31/12/2023) dini hari WIB, Ronaldo berhasil mencetak satu gol pada menit ke-90+2. Berkat golnya, Al Nassr menang telak 4-1.