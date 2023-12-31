Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Cristiano Ronaldo Resmi Jadi Top Skor Sepanjang 2023 dengan 54 Gol

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |05:41 WIB
Respons Cristiano Ronaldo Resmi Jadi Top Skor Sepanjang 2023 dengan 54 Gol
Cristiano Ronaldo resmi jadi top skor 2023. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

RESPONS Cristiano Ronaldo resmi jadi top skor sepanjang 2023 dengan 54 gol mencuri perhatian. Sebab, bintang Al Nassr itu terang-terangan menegaskan bahwa dirinya masih belum habis dalam berkarier di dunia sepakbola.

Ya, Ronaldo baru saja memastikan diri menjadi pencetak gol terbanyak di sepanjang 2023. Total, dia membukukan 54 gol kala membela Al Nassr dan juga Timnas Portugal.

Cristiano Ronaldo

Rinciannya, ada 10 gol yang dicetak Ronaldo bersama Timnas Portugal. Lalu, 44 gol lainnya dibukukan pemain berjuluk CR7 itu kala membela Al Nassr di berbagai kompetisi pada tahun ini.

Teranyar, Ronaldo menambah catatan golnya bersama Al Nassr semalam. Melawan Al Taawon pada laga pekan ke-19 Liga Arab Saudi 2023-2024, Minggu (31/12/2023) dini hari WIB, Ronaldo berhasil mencetak satu gol pada menit ke-90+2. Berkat golnya, Al Nassr menang telak 4-1.

Catatan gol itu membawa Ronaldo makin mengukuhkan diri di puncak daftar top skor 2023. Dia mengasapi sejumlah pesepakbola bintang dunia, seperti Kylian Mbappe (52 gol), Harry Kane (52 gol), hingga Erling Haaland (50 gol).

