Breaking News: Cristiano Ronaldo Resmi Jadi Top Skor 2023 dengan 54 Gol

CRISTIANO Ronaldo resmi jadi top skor 2023 dengan 54 gol. Total gol itu dicetaknya kala membela Timnas Portugal dan juga klubnya, Al Nassr, di sepanjang tahun ini.

Ya, Cristiano Ronaldo berhasil kembali mengukir catatan fantastis dalam kariernya di sepakbola. Kini, dia mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di sepanjang 2023.

Rinciannya, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mencetak sebanyak 44 gol bersama klub asal Arab Saudi, yakni Al Nassr, di berbagai kompetisi tahun ini. Sementara 10 gol sisanya, itu dicetak Ronaldo kala membela Timnas Portugal.

Ronaldo menggenapkan golnya menjadi 44 bersama Al Nassr usai berhasil mencatatkan namanya di papan skor lagi dalam laga yang dijalani hari ini. Melawan Al Taawon di laga pekan ke-19 Liga Arab Saudi 2023-2024, Minggu (31/12/2023) dini hari WIB, Ronaldo berhasil mencetak satu gol pada menit ke-90+2. Berkat golnya, Al Nassr menang telak 4-1.

Dengan begitu, Ronaldo tak tersentuh di puncak daftar top skor 2023. Catatannya tak mungkin lagi dikejar sederet pesepakbola top dunia yang ada di bawahnya, seperti Harry Kane (52 gol), Kylian Mbappe (52 gol), hingga Erling Haaland (50 gol).

Pasalnya, ketiga nama pemain top dunia itu dipastikan tidak akan lagi melakoni laga pada 2023 ini. Harry Kane sudah tak memiliki jadwal laga bersama Bayern Munich hingga akhir 2023. Dia akan berlaga lagi pada 6 Januari 2024 bersama Bayern.

Begitu juga dengan Mbappe, dia sudah menyelesaikan penampilannya pada tahun ini. Striker muda asal Prancis itu baru akan berlaga lagi dengan PSG pada 4 Januari 2024.