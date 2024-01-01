Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persebaya Surabaya Umumkan Toni Firmansyah Bakal Gabung TC Tahap Kedua Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |01:22 WIB
Persebaya Surabaya Umumkan Toni Firmansyah Bakal Gabung TC Tahap Kedua Timnas Indonesia U-20
Pemain Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah dipanggil Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 teruh berbenah jelang menghadapi padatnya kompetisi di 2024 mendatang. Terbaru, tim asuhan Indra Sjafri itu telah memanggil wonderkid Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) tahap kedua di Jakarta.

Sebagaimana diketahui Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- pada 2024 akan mengikuti sejumlah turnamen. Turnamen itu, yakni Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Sebelumnya, tim asuhan Indra Sjafri itu sudah menjalani TC di Qatar selama dua pekan. TC tahap kedua di Jakarta baru akan dimulai pada 30 Desember 2023 sampai 28 Januari 2024.

Mengetahui dirinya dipanggil membela Timnas Indonesia U-20, Toni pun mengaku sangat senang karena kesempatannya membela Garuda di dada hadir. Ia pun siap tampil maksimal dan memamerkan kualitas agar dapat menarik perhatian tim pelatih.

Toni Firmansyah

”Ya tentunya bersyukur, Alhamdulillah bisa dipanggil Timnas dan baru pertama ini tentunya saya tidak ada menyia-nyiakan kesempatan emas ini,” kata Toni Firmasnyah dilansir dari laman Persebaya, Senin (1/1/2024).

