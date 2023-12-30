Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dony Tri Pamungkas Ungkap Hasil TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:49 WIB
Dony Tri Pamungkas Ungkap Hasil TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar
Dony Tri Pamungkas mengungkap hasil TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

WINGER Dony Tri Pamungkas mengungkap hasil pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Qatar. Pemain Persija Jakarta itu mengungkapkan fokus latihan skuad Garuda Muda selama TC yakni peningkatan fisik.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia U-20 menggelar TC di Doha, Qatar, sejak 23 Desember 2023. Adapun TC tersebut dilakukan guna persiapan skuad Garuda Muda menatap banyak turnamen di tahun 2024, seperti Piala AFF U-19 2024, dan tentunya Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20

Namun kini, TC yang dipimpin pelatih Indra Sjafri itu telah berakhir pada Kamis 28 Desember 2023. Kendati begitu, Timnas Indonesia U-20 masih akan menjalani TC yang berlangsung di Jakarta.

Dony menceritakan TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar fokus pada peningkatan fisik. Selain itu, ada pula menu latihan untuk pematangan taktik dan strategi.

“Dalam TC ini kami semua fokus dalam membentuk fisik. Tapi setiap latihan selalu diakhiri dengan internal games,” ujar Dony, dilansir dari situs resmi Persija, Sabtu (30/12/2023).

Halaman:
1 2
      
