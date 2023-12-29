Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Mulai Sibuk Cari Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-20 Usai TC di Qatar Rampung

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:13 WIB
PSSI Mulai Sibuk Cari Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-20 Usai TC di Qatar Rampung
TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar telah rampung digelar. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemusatan latihan (TC) tahap pertama Timnas Indonesia U-20 sudah rampung digelar. Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) pun mulai sibuk mencari lawan untuk diharapi Timnas Indonesia U-20 dalam laga uji coba.

Ya, Timnas Indonesia U-20 melangsungkan pemusatan latihan di Doha, Qatar, mulai 23 Desember 2023. Pemusatan latihan ini diproyeksikan untuk Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20

Indra Sjafri memimpin langsung pemusatan latihan ini sebagai kepala pelatih. Kini, pemusatan latihan tahap pertama sudah selesai. TC tahap kedua pun akan digelar di Jakarta pada 30 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024.

Tidak hanya berlatih, TC tahap kedua ini akan dibumbui dengan sejumlah pertandingan uji coba. Indra mengungkapkan, PSSI saat ini mulai sibuk mencari lawan Timnas Indonesia U-20 dalam laga uji coba tersebut.

Telusuri berita bola lainnya
