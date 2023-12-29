Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar Ditutup dengan Laga Internal, Indra Sjafri: Kami Akan Evaluasi dengan Tim Pelatih

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:12 WIB
TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar Ditutup dengan Laga Internal, Indra Sjafri: Kami Akan Evaluasi dengan Tim Pelatih
TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar telah rampung digelar. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 tahap pertama di Qatar sudah ditutup dengan laga internal. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, pun bersyukur dengan perkembangan timnya sejauh ini. Dia pun memastikan akan melakukan evaluasi dengan tim pelatih.

Ya, Timnas Indonesia U-20 menjalani pemusatan latihan di Doha, Qatar sejak 23 Desember 2023. Latihan ini dilakukan guna mempersiapkan dua agenda penting, yakni Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20

Indra dipercaya untuk memimpin pasukan ini, sekaligus membuat skuad ideal untuk dua agenda tersebut. Saat ini, TC tahap pertama sudah selesai dan ditutup dengan pertandingan internal Timnas Indonesia U-20.

Pelatih asal Sumatera Barat itu membagi para pemain ke dalam dua tim, yang diwakili dengan jersey merah dan putih. Kemenangan 1-0 diraih oleh tim jersey merah lewat gol tunggal yang dicetak Hugo Samir.

“Alhamdulillah, TC di Qatar kita akhiri dengan internal game, dan kami akan lakukan evaluasi dengan tim pelatih. Nanti, kami akan umumkan siapa yang akan lanjut di TC tahap kedua,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat (29/12/2023).

Halaman:
1 2
      
