HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ungkap Upayanya Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |00:30 WIB
Indra Sjafri Ungkap Upayanya Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2025
Indra Sjafri berupaya bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

INDRA Sjafri ungkap upayanya bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku siap berjuang secara maksimal.

Garuda Nusantara – julukan Timnas Indonesia U-20 – akan punya jadwal sibuk pada 2024. Ada tiga turnamen yang bakal diikuti, yaitu Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20

Indra Sjafri mengatakan timnya saat ini memang sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Qatar. TC itu untuk membentuk pondasi timnas Indonesia U-20.

"Semoga pembentukan Timnas U-20 berjalan Lancar dan terbentuk Tim yang bagus," kata Indra Sjafri dilansir dari laman Instagram pribadinya @indrsjafri_coach, Selasa (26/12/2023).

Pria yang menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnya akan berusaha dapat tampil pada Piala Dunia U-20. Sebab, itu sebagai tanda Timnas Indonesia U-20 dapat bersaing dalam pentas dunia.

Halaman:
1 2
      
