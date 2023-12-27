Indra Sjafri Ungkap Upayanya Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2025

INDRA Sjafri ungkap upayanya bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku siap berjuang secara maksimal.

Garuda Nusantara – julukan Timnas Indonesia U-20 – akan punya jadwal sibuk pada 2024. Ada tiga turnamen yang bakal diikuti, yaitu Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Indra Sjafri mengatakan timnya saat ini memang sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Qatar. TC itu untuk membentuk pondasi timnas Indonesia U-20.

"Semoga pembentukan Timnas U-20 berjalan Lancar dan terbentuk Tim yang bagus," kata Indra Sjafri dilansir dari laman Instagram pribadinya @indrsjafri_coach, Selasa (26/12/2023).

Pria yang menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnya akan berusaha dapat tampil pada Piala Dunia U-20. Sebab, itu sebagai tanda Timnas Indonesia U-20 dapat bersaing dalam pentas dunia.