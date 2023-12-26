Indra Sjafri Beberkan Timnas Indonesia U-20 Bakal Kedatangan Pemain Keturunan Setelah TC di Qatar

Indra Sjafri beberkan ada pemain keturunan yang gabung TC Timnas Indonesia U-20 setelah di Qatar (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, beberkan kedatangan pemain keturunan setelah pemusatan latihan (TC) di Qatar. Setelah dua pekan di Qatar akan dilanjutkan di Jakarta, dan para pemain keturunan disinyalir akan bergabung.

Garuda Nusantara – julukan Timnas Indonesia U-20 – sedang mempersiapkan diri menyongsong 2024. Ada sejumlah agenda bagi Timnas Indonesia U-20 seperti Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Indra Sjafri mengatakan bongkar pasang pemain pasti akan dilakukan setelah TC di Qatar. Itu setelah dia menyesuaikan kebutuhan tim dengan pemain yang ada.

"Nanti setelah TC di sini, akan lanjut di TC tahap kedua di Jakarta. Kami akan memanggil pemain-pemain baru yang daftarnya sudah kita inventaris," kata Indra Sjafri dilansir dari Instagram pribadinya @indrasjafri_coach, Selasa (26/12/2023).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnya memang tidak menutup peluang untuk pemain keturunan. Dia mengatakan mungkin akan ada pemain keturunan yang hadir dalam TC lanjutan nanti.