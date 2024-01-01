Persija Jakarta Lepas Jebolan Piala Dunia U-17 untuk TC Timnas Indonesia U-20

Figo Dennis Saputrananto dilepas Persija Jakarta untuk TC Timnas Indonesia U-20 (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA - Persija Jakarta kembali melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U-20 yakni Figo Dennis Saputrananto. Dia akan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Jakarta yang berlangsung 30 Desember 2023 - 28 Januari 2024.

Sebelumnya, Skuad Macan Kemayoran sudah lebih dahulu melepas empat pemain untuk TC bersama Timnas Indonesia U-20 di Qatar. Empat pemain itu, yakni Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ibrah Ardiansyah Ohorella, Muhammad Nabil Asyura, dan Arlansyah Abdulmanan.

TC di Qatar dijalani Timnas Indonesia U-20 kurang lebih selama dua pekan. TC itu untuk mencari pondasi awal tim tersebut.

Namun, satu pemain sempat dipanggil dan tidak lanjut ke TC di Jakarta yakni Nathan Fariel Kusuma. Posisinya kemudian diganti oleh Figo Dennis yang pernah tampil di Piala Dunia U-17 2023.

"Nathan Fariel Kusuma tidak meneruskan TC di Jakarta," tulis laman Persija, Senin (1/1/2024).