HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bidik Dusan Vlahovic, Chelsea Siap Korbankan Romelu Lukaku

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |11:38 WIB
Bidik Dusan Vlahovic, Chelsea Siap Korbankan Romelu Lukaku
Dusan Vlahovic kala membela Juventus. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Chelsea dikabarkan tertarik meminang Dusan Vlahovic dari Juventus. Demi mendapatkan sosok striker berusia 23 tahun itu, Chelsea siap mengorbankan Romelu Lukaku.

Dilansir dari Sportsmole, Minggu (31/12/2023), Chelsea dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk mencapai kesepakatan perekrutan striker Juventus, Dusan Vlahovic. Mereka pun bersedia memasukkan Romelu Lukaku dalam tawaran untuk membawa Vlahovic ke Stamford Bridge pada musim panas 2024.

Dusan Vlahovic

Nama Lukaku masuk penawaran karena diyakini bisa menggoda Juventus. Pasalnya, Lukaku sedang dalam performa bagus musim ini.

Dipinjamkan Chelsea ke AS Roma, Lukaku telah mencetak 13 gol dalam 20 pertandingan di semua kompetisi bersama tim asuhan Jose Mourinho itu. Tak ayal, Lukaku jadi andalan AS Roma di musim ini.

Performa Vlahovic pun sebenarnya berbanding terbalik dengan Lukaku. Dia tak tampil semoncer Lukaku karena baru mencetak enam gol dalam 16 pertandingan di Liga Italia musim ini.

Halaman:
1 2
      
