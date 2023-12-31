Nyaris Gagal Menang, Thiago Silva Ngamuk Usai Laga Luton Town vs Chelsea

LUTON – Bek Chelsea, Thiago Silva marah-marah usai timnya menang 3-2 atas Luton Town di pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu (30/12/2023) malam WIB. Silva terlihat emosi karena Chelsea nyaris saja gagal menang.

Bermain di Kenilworth Road, Chelsea sejatinya tampil luar biasa. The Blues mampu unggul 3-0 dan tampaknya nyaman di akhir babak kedua.

Ketiga gol Chelsea pun dicetak oleh brace Cole Palmer di menit 12 dan 70, serta satu lagi disumbangkan oleh Noni Madueke pada menit ke-37. Dengan keunggulan 3-0 hingga menit 70, tak heran banyak yang menilai The Blues akan menutup laga dengan kemenangan besar, termasuk Silva.

Akan tetapi, nyatanya tidak begitu, Luton ternyata berhasil bangkit dan mencetak dua gol lewat aksi Ross Barkley di menit 80 dan Elijah Adebaya pada menit ke-87. Dikejar dua gol membuat Chelsea kalang kabut.

Chelsea berusaha keras untuk tidak kebobolan lagi di menit akhir. Beruntung, skor 3-2 tak berubah sampai laga berakhir.

Menarikya, Silva yang bertugas sebagai pemain belakang tampak tak senang dengan kemenangan itu. Menurut pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, wajar jika Silva marah-marah karena pasti ada rasa kecewa dengan buruknya lini pertahanan The Blues.