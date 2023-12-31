Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Nyaris Gagal Menang, Thiago Silva Ngamuk Usai Laga Luton Town vs Chelsea

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |01:03 WIB
Nyaris Gagal Menang, Thiago Silva Ngamuk Usai Laga Luton Town vs Chelsea
Pemain Chelsea, Thiago Silva. (Foto: Reuters)
A
A
A

LUTON – Bek Chelsea, Thiago Silva marah-marah usai timnya menang 3-2 atas Luton Town di pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu (30/12/2023) malam WIB. Silva terlihat emosi karena Chelsea nyaris saja gagal menang.

Bermain di Kenilworth Road, Chelsea sejatinya tampil luar biasa. The Blues mampu unggul 3-0 dan tampaknya nyaman di akhir babak kedua.

Ketiga gol Chelsea pun dicetak oleh brace Cole Palmer di menit 12 dan 70, serta satu lagi disumbangkan oleh Noni Madueke pada menit ke-37. Dengan keunggulan 3-0 hingga menit 70, tak heran banyak yang menilai The Blues akan menutup laga dengan kemenangan besar, termasuk Silva.

Akan tetapi, nyatanya tidak begitu, Luton ternyata berhasil bangkit dan mencetak dua gol lewat aksi Ross Barkley di menit 80 dan Elijah Adebaya pada menit ke-87. Dikejar dua gol membuat Chelsea kalang kabut.

Thiago Silva emosi usai laga Luton Town vs Chelsea

Chelsea berusaha keras untuk tidak kebobolan lagi di menit akhir. Beruntung, skor 3-2 tak berubah sampai laga berakhir.

Menarikya, Silva yang bertugas sebagai pemain belakang tampak tak senang dengan kemenangan itu. Menurut pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, wajar jika Silva marah-marah karena pasti ada rasa kecewa dengan buruknya lini pertahanan The Blues.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631275/panjat-tebing-indonesia-ditarget-minimal-3-emas-di-sea-games-2025-dxt.webp
Panjat Tebing Indonesia Ditarget Minimal 3 Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pangsuma_fc_menang_6_3_atas_moncongbulo.jpg
Hasil Pro Futsal League: Pangsuma FC Kalahkan Moncongbulo 6-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement