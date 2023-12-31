Mudik ke Kroasia, Bojan Hodak Bawa Oleh-Oleh Jersey Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pulang ke kampung halamannya di Kroasia. Dalam momen itu, Bojan Hodak tak pulang dengan tangan kosong. Dia membawa jersey Persib Bandung sebagai buang tangan.

Bojan Hodak mengaku telah membeli banyak jersey Persib Bandung musim 2023-2024 untuk dijadikan oleh-oleh. Dia akan memberikannya kepada anak serta teman-temannya.

“Ya, saya banyak membawa jersey dan membeli jersey untuk anak saya dan teman-temannya. Saya membeli jersey full set untuk tim futsal anak laki-laki saya, yang mana itu adalah jersey ketiga (Persib). Jerseynya berwarna ungu,” ungkap Bojan Hodak, Minggu (31/12/2023).

Bojan Hodak merasa senang lantaran oleh-oleh jersey ketiga Persib Bandung itu membuat anaknya serta teman-temannya bahagia. Apalagi saat digunakan, terlihat bagus.

“Jadi ini membuat mereka merasa sangat senang,” ujar Bojan Hodak.

Mengenai liburan, Bojan Hodak mengaku tidak melakukan banyak kegiatan. Dia hanya beraktivitas seperti biasanya.

“Dengan berkumpul bersama keluarga dan teman-teman,” tutur Bojan.