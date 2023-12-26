Media Malaysia Bahas Perkataan Bojan Hodak yang Sebut Sepakbola Indonesia Tertinggal

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola membahas perkataan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak yang menyebut sepakbola Indonesia tertinggal. Bojan Hodak berkata seperti itu karena banyak pemain muda berbakat Tanah Air justru baru bermain di usia belasan tahun, yang mana seharusnya sudah sejak kecil.

Dalam artikel yang berjudul ‘Bojan Hodak: Indonesia punya banyak talenta, tapi sudah terlambat’ itu, Makan Bola menyadari Bojan Hodak sejatinya menyayangkan bakat muda di Indonesia yang gagal berkembang dengan baik. Menurut Bojan, Indonesia terlambat dalam mengembangkan para pemain muda berbakat.

"Saya beritahu anda, di Indonesia banyak sekali pemain sepak bola berbakat namun sudah terlambat untuk memulainya," ujar Hodak dilansir dari Makan Bola, Selasa (26/12/2023).

Mantan pelatih KL City ini mengatakan Indonesia belum memiliki wadah terbaik bagi para pemain muda tersebut untuk menonjolkan bakatnya. Sebab, belum ada liga usia muda yang diselenggarakan untuk menyentuh usia paling dini.

Sebenarnya, saat ini di Indonesia ada kompetisi usia muda, yakni elite pro academy (EPA). Kompetisi itu memang baru untuk usia 18,16, dan 14 tahun.