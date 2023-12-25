Nick Kuipers Bagikan Momen Spesial Liburan Natal dan Tahun Baru Bersama Skuad Persib Bandung

NICK Kuipers bagikan momen spesial liburan Natal dan Tahun Baru bersama skuad Persib Bandung. Momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah tibu, bertepatan dengan libur panjang Liga 1 2023-2024 di tengah musim.

Para pemain Persib Bandung punya waktu hampir dua bulan untuk beristirahat. Bek asing Nick Kuipers pun membagikan momen spesialnya dalam kesempatan berlibur kali ini.

Pria berusia 31 tahun itu akan kembali ke negaranya, Belanda. Kali ini dia dengan istrinya pertama kali akan membawa sang buah hati perempuannya yang belum lama lahir di Indonesia.

Kedatangannya ke Belanda akan terasa begitu spesial dengan sang putri kecilnya. Di sana dia akan memperkenalkan sang anak kepada keluarga dan teman-temannya.

“Saya pulang ke Belanda, bertemu dengan keluarga dan teman-teman, jadi bagi saya ini sangat spesial ketika kembali ke Belanda, saya tidak sabar untuk membawa anak perempuan saya ke rumah dan negara asalnya,” ungkap Nick, dipetik dari LIB, Senin (25/12/2023).

Sementara itu, sang pelatih kepala, Bojan Hodak, juga akan kembali pulang ke Eropa tepatnya Kroasia. Dia ingin menyegarkan kembali kepala dan tubuhnya sebelum menatap putaran kedua Liga 1 2023-2024.