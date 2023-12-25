Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nick Kuipers Bagikan Momen Spesial Liburan Natal dan Tahun Baru Bersama Skuad Persib Bandung

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |22:00 WIB
Nick Kuipers Bagikan Momen Spesial Liburan Natal dan Tahun Baru Bersama Skuad Persib Bandung
Bek Persib Bandung Nick Kuipers pulang ke Belanda untuk rayakan Natal (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

NICK Kuipers bagikan momen spesial liburan Natal dan Tahun Baru bersama skuad Persib Bandung. Momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah tibu, bertepatan dengan libur panjang Liga 1 2023-2024 di tengah musim.

Para pemain Persib Bandung punya waktu hampir dua bulan untuk beristirahat. Bek asing Nick Kuipers pun membagikan momen spesialnya dalam kesempatan berlibur kali ini.

Nick Kuipers

Pria berusia 31 tahun itu akan kembali ke negaranya, Belanda. Kali ini dia dengan istrinya pertama kali akan membawa sang buah hati perempuannya yang belum lama lahir di Indonesia.

Kedatangannya ke Belanda akan terasa begitu spesial dengan sang putri kecilnya. Di sana dia akan memperkenalkan sang anak kepada keluarga dan teman-temannya.

“Saya pulang ke Belanda, bertemu dengan keluarga dan teman-teman, jadi bagi saya ini sangat spesial ketika kembali ke Belanda, saya tidak sabar untuk membawa anak perempuan saya ke rumah dan negara asalnya,” ungkap Nick, dipetik dari LIB, Senin (25/12/2023).

Sementara itu, sang pelatih kepala, Bojan Hodak, juga akan kembali pulang ke Eropa tepatnya Kroasia. Dia ingin menyegarkan kembali kepala dan tubuhnya sebelum menatap putaran kedua Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/50/1629115/sekjen-asian-boxing-sebut-cuma-perbati-yang-diakui-secara-internasional-vfx.webp
Sekjen Asian Boxing Sebut Cuma Perbati yang Diakui Secara Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/03/kevin_diks.jpg
Kevin Diks: Sekarang Waktunya Berikan Segalanya untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement