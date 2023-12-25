Kisah Pelukan Hangat Daisuke Sato untuk Rekan Setim di Persib Bandung hingga Tukar Jersey Timnas Indonesia Milik Marc Klok

KISAH pelukan hangat Daisuke Sato untuk rekan setim di Persib Bandung hingga tukar jersey Timnas Indonesia milik Marc Klok akan diulas dalam artikel ini. Momen itu terjadi dalam laga Timnas Indonesia vs Filipina dalam laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga itu digelar di Rizal Memorial Stadium, Manilla, Rabu 22 November 2023. Duel sengit tersaji kala itu sehingga skor akhirnya harus imbang 1-1.

Daisuke Sato tampil sebagai starter selama 90 menit pada laga ini. Dia berjibaku menghadapi rekannya di Persib, Rachmat Irianto, yang juga tampil penuh.

Namun, cerita persahabatan selalu menjadi bumbu yang menjadikan sepakbola begitu indah. Rivalitas Sato dan Irianto hanya 90 menit.