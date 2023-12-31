Ketimbang Juventus, Fabio Capello Nilai Inter Milan Lebih Berpeluang Juarai Liga Italia 2023-2024

TURIN - Mantan Pelatih Juventus, Fabio Capello, justru menilai Inter Milan lebih punya kans menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Hal itu diungkapkan Capello setelah dia melihat performa kedua tim pada musim ini.

Sebagaimana diketahui, kedua tim kini sedang bersaing ketat dalam klasemen papan atas kompetisi kasta tertinggi di Italia itu. Bianconeri -julukan Juventus- berada di posisi kedua dengan 43 angka, sedangkan Inter Milan bercokol di puncak klasemen dengan 45 poin.

Fabio Capello mengatakan saat ini Inter Milan masih dijagokan untuk merebut gelar juara meskipun kompetisi masih panjang. Oleh dikarenakan, penampilan tim itu sejauh ini cukup konsisten dari laga ke laga.

"Bagi saya, Inter masih berlari itu sendiri. jika mereka bermain sebagaimana yang mereka tahu caranya, dan jika kejadian luar biasa dan tak terduga tidak terjadi, tim Inzaghi adalah favorit," kata Fabio Capello dilansir dari laman Tuttomercato, Minggu (31/12/2023).

Pelatih berusia 70 tahun itu mengatakan melihat komposisi skuad, Inter Milan pun jauh lebih baik ketimbang Juventus. Itu menjadi faktor lain yang membuatnya menjagokan I Nerazzurri -julukan Inter Milan.

"Hanya karena mereka lebih kuat," katanya.